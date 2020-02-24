Украинский премьер неудачно пошутил об ипотеке и наркотиках

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в очередной раз поразил избирателей, предложив им торговать наркотиками для погашения ипотечных кредитов. Об этом политик в шутливой форме заявил в эфире одной из местных информационно-аналитических программ.

"Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку", - отметил украинский политик. По его словам, в настоящее время банковские кредиты для покупки жилья недоступны большинству жителей Незалежной из-за высоких ставок, а также существующих непрозрачных систем оценки платежеспособности заемщиков.

Неосторожное высказывание Гончарука уже не первый раз вызывают крупные скандалы. В январе в сети появилась аудиозапись нелестных высказываний главы кабинета министров о президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, он в грубой форме заявил, что у украинского лидера нет необходимых знаний в финансовой сфере.