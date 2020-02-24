В Бахрейне и Кувейте отмечены первые случаи заражения коронавирусом

Смертельно опасный коронавирус добрался до региона Персидского залива - первый случай заболевания выявлен в Бахрейне. Примечательно, что подданный арабского королевства заразился вовсе не в Китае, а в Иране, откуда недавно вернулся. Об этом сообщает Bahrain News Agency со ссылкой на минздрав страны, подтвердивший инцидент.

Пациента с характерными симптомами немедленно госпитализировали в столичную больницу "для наблюдения, лечения и изоляции под наблюдением опытной команды врачей". Медики также наблюдают за всеми, кто успел вступить в контакт с заболевшим.

Жителей призывают проявлять бдительность и сознательность, в случае признаков лихорадки звонить на горячую линию 444 для получения инструкций, избегая при этом общения с другими людьми, чтобы не подвергать их риску.

Тем временем авиасообщение с Ираном прекратил Кувейт. где уже зафиксировано три первых случая заражения, передает агентство KUNA. Заболевшие - трое мужчин в возрасте от 21 до 61 года, все они побывали в Мешхеде - популярном у туристов и паломников городе на северо-востоке Исламской республики. Предположительно, один из пациентов оказался вовсе не кувейтянином, но, подданным Саудовской Аравии, и его оставили на карантине.