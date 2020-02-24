В немецком Фолькмарсене провели аресты после ЧП на карнавале

У 29-летнего мужчины, совершившего наезд на жителей немецкого города Фолькмарсен во время карнавальных гуляний, мог быть сообщник. Об этом сообщает таблоид Bild.

Как заявил на пресс-конференции шеф полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль, по громкому делу задержан еще один человек. Правда, он не уточнил, идет ли речь о возможном соучастнике предположительной атаки или о неком свидетеле. Но тогда тем более неясно, для чего понадобилась такая мера в отношении очевидца. При этом генпрокурор Александр Бальде вначале отрицал в разговоре с агентством DPA факт второго задержания. Полиция рассматривает все возможные версии, включая покушение на убийство. Согласно некоторым утечкам, водитель был сильно пьян.

По последним данным, семеро из примерно тридцати пострадавших (точных данных до сих пор нет) находятся в тяжелом состоянии, их пришлось доставлять в больницу на вертолете.