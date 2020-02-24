В партии Зеленского не исключили принятия поправок к закону о госязыке

Киевские власти не исключают внесения поправок в скандальный закон о государственном языке. Об этом осторожно заявил депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко изданию "Главком".

Нардеп, возглавляющий в Раде комитет по информационной политике, признал, что в нынешней версии документ (признающий украинский язык единственным государственным) несет "много рисков для общества", так что по нему необходима по крайней мере общенациональная дискуссия. К ней хотят подключить неких ученых. В противном случае закон будет по-прежнему раскалывать страну. В Киеве допускают, что дебаты приведут к внесению в закон поправок, но как далеко они могут зайти и в чем будут заключаться, Ткаченко не пояснил.