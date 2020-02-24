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24.02.2020 08:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей

Текст: Ольга Игнатова
На месяц с лишним раньше положенного начали просыпаться в средней полосе России клещи.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

- Год необычный и поведение этих членистоногих тоже необычное, - пояснила "Российской газете" ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По ее словам, активными клещи в начале марта или раньше, как правило, становятся в южных регионах России. В средней полосе традиционно клещи проявляли активность после зимы лишь в начале апреля. "Они шевелиться начинают уже при +5 градусов, а при +10 градусов уже выходят на охоту", - говорит специалист.

Но так как зима в этом году аномально теплая, а снега практически нет, первые клещи уже были замечены на оттаявших участках почвы. "На юго-западных склонах снег сходит раньше, поэтому там они и появляться могут раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными. Не выгуливать необработанных специальными средствами от клещей питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава. В этой траве как раз могут прятаться клещи, которые выползают днем греться на солнышке", - уточняет Шашина.

Фото: iStock
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Клещи, как известно, бывают переносчиками энцефалита, боррелиоза и пироплазмоза (последним болеют животные). В прошлом году наиболее неблагополучными по заболеваемости клещевым энцефалитом были Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречались в Дмитровском и Талдомском районах.

Клещевой вирусный энцефалит - очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Его инкубационный (скрытый) период длится чаще всего 10-14 дней. В отдельных случаях признаки начнут проявляться через пару месяцев.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

Пироплазмоз животных - не менее опасная болезнь. Если вовремя не ввести вакцину и не начать лечение, животное в течение нескольких дней погибнет от анемии (недостатка кислорода в крови). Но и после перенесенного пироплазмоза у животных часто развиваются болезни печени. Основными признаками, что животного укусил зараженный клещ, являются апатия питомца, рвота, жидкий стул с кровью. Надо срочно бежать к ветеринару.

Самый простой способ защититься от клещей - максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. Отправляясь на природу, также целесообразно приобрести специальные репелленты, которыми дополнительно обработать одежду. Домашних животных нужно также обработать специальными средствам. Дополнительно нужно приобрести ошейник от блох и клещей.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Если клещ все-таки попал на тело человека или животного и нет возможности быстро добраться до травмпункта, нужно снимать его самостоятельно. Делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща. Пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами нужно захватить видимую на поверхности часть клеща и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси. Место укуса сразу же продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если в теле осталась черная точка (головка или хоботок членистоногого), это место обработать 5% йодом.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию "ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или иные лаборатории, проводящие такие исследования.

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