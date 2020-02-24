В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии

Существуют другие причины для изменения пенсии как в одну, так и в другую сторону. "Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается", - пояснила сенатор. Фиксированная выплата пенсионерам удваивается при достижении 80-летнего возраста.
С 2010 года в стране действует норма, гарантирующая пенсионеру материальное обеспечение не ниже прожиточного минимума того региона, где он зарегистрирован. Если пенсия со всеми дополнительными выплатами получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату.
Поэтому, сказала Бибикова, если человек переезжает из региона, где прожиточный минимум пенсионера составляет 12 тысяч рублей, в субъект, где прожиточный минимум 13 тысяч, то его пенсия не должна быть меньше 13 тысяч рублей.
"Но может быть и обратная ситуация. Это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде", - подчеркнула она.