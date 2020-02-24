ВОЗ: Число заболевших COVID-19 за пределами КНР превысило 2000 человек

Всемирная организация здравоохранения назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая. Согласно последнему отчету, их число выросло до 2069 человек.

За сутки за пределами КНР новый вирус диагностировали еще у 300 людей. Случаи заражения зафиксированы в 29 странах. Всего жертвами коронавируса стали 23 человек, передает РИА Новости.

Новый коронавирус COVID-19 начал распространяться в конце 2019 года. Его эпицентром стал город Ухань в центральной части Китая. Число зараженных в стране уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч.