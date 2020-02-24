Врач рассказала, какая каша предотвращает болезни кишечника

Врач из Германии Франциска Рубин перечислила продукты, которые помогают укрепить здоровье, а в некоторых случаях даже могут заменить лекарства.

На первое место специалист поставила овес, назвав его универсальным средством защиты от массы распространенных недугов.

В частности, врач считает, что употребление каши из овсяных отрубей снижает вероятность развития опухолей кишечника. Также овес успокаивающе действует на раздраженный кишечник.

Кроме того, употребление продукта способствует нормализации веса, давления, уровня сахара в крови, холестерина.

По словам Рубин, успокаивающим и расслабляющим эффектом обладает овсяный чай.

Врач напомнила, что целебный эффект дает употребление не овсяных хлопьев, а цельнозернового продукта - то есть продукта, который прошел минимальную производственную переработку.

Среди других полезных продуктов, которые в некоторых случаях могут заменить лекарства, специалист навала чеснок, лук, льняное масло, лимоны.