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24.02.2020 07:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, какая каша предотвращает болезни кишечника

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач из Германии Франциска Рубин перечислила продукты, которые помогают укрепить здоровье, а в некоторых случаях даже могут заменить лекарства.

Фото: npdesignde / istock
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На первое место специалист поставила овес, назвав его универсальным средством защиты от массы распространенных недугов.

В частности, врач считает, что употребление каши из овсяных отрубей снижает вероятность развития опухолей кишечника. Также овес успокаивающе действует на раздраженный кишечник.

Кроме того, употребление продукта способствует нормализации веса, давления, уровня сахара в крови, холестерина.

По словам Рубин, успокаивающим и расслабляющим эффектом обладает овсяный чай.

Врач напомнила, что целебный эффект дает употребление не овсяных хлопьев, а цельнозернового продукта - то есть продукта, который прошел минимальную производственную переработку.

Среди других полезных продуктов, которые в некоторых случаях могут заменить лекарства, специалист навала чеснок, лук, льняное масло, лимоны.

Общество Здоровье

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