Врач рассказала, какая каша предотвращает болезни кишечника

Врач из Германии Франциска Рубин перечислила продукты, которые помогают укрепить здоровье, а в некоторых случаях даже могут заменить лекарства.
На первое место специалист поставила овес, назвав его универсальным средством защиты от массы распространенных недугов.
В частности, врач считает, что употребление каши из овсяных отрубей снижает вероятность развития опухолей кишечника. Также овес успокаивающе действует на раздраженный кишечник.
Кроме того, употребление продукта способствует нормализации веса, давления, уровня сахара в крови, холестерина.
По словам Рубин, успокаивающим и расслабляющим эффектом обладает овсяный чай.
Врач напомнила, что целебный эффект дает употребление не овсяных хлопьев, а цельнозернового продукта - то есть продукта, который прошел минимальную производственную переработку.
Среди других полезных продуктов, которые в некоторых случаях могут заменить лекарства, специалист навала чеснок, лук, льняное масло, лимоны.