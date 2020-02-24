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24.02.2020 23:06
Рубрика: В мире

Выявлены случаи передачи коронавируса людьми без явных симптомов

Текст: Тимур Алимов

Китайские исследователи подтвердили вероятность передачи нового коронавируса от людей, не имеющих симптомов заболевания.

Фото: EPA
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Доказательством тому послужило наблюдение за 20-летней жительницей Уханя, которая заразила пятерых членов своей семьи, а сама при этом не испытывала физических проявлений инфекции.

10 января этого года китаянка навещала родных в городе Аньян. В течение двух последующих недель у них повысилась температура и появились признаки респираторной инфекции - кашель и боль в горле. После госпитализации у всех родственников девушки был выявлен коронавирус, у двоих из них болезнь быстро развилась до тяжелой пневмонии. Возможность их инфицирования от других источников медики исключают.

Невольная виновница заражения была изолирована. По словам ученых, первый анализ крови китаянки на COVID-19 дал отрицательный результат. Повторная проверка спустя несколько дней показала, что девушка является носителем вируса, но симптомы заболевания полностью отсутствовали. По подсчетам врачей, инкубационный период у пациентки составил 19 дней.

Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса

На данный момент бессимптомная передача коронавируса считается аномалией. Однако, эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний заявили о возможности других подобных случаев. Анализ клинических данных всех инфицированных коронавирусом в Китае с 8 декабря по 11 февраля показал, что примерно у 1,2 процента пациентов отсутствовали видимые симптомы заболевания.

Ученые отметили, что бессимптомная передача, аналогичная описанному в новом исследовании, ранее была выявлена в Германии. Но этот случай после детального изучения признан ошибочным.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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