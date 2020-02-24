Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "балаганом" заявления прокуратуры Нидерландов о том, что у следственной группы по крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 года появился некий "свидетель запуска ракеты "Бук". Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.

Она процитировала слова прокурора Фреда Вестербеке из интервью американскому телеканалу CBS о том, что у них есть один свидетель - а может быть, и несколько, но сколько именно - голландцы все равно не скажут. Равно как и не раскроют личность таинственного очевидца.

"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Устроили балаган" - написала Захарова. Новость активно комментируют ее подписчики.