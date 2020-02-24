Инвесторы, финансирующие такие проекты, получат значительные налоговые преференции. По словам замглавы минфина Алексея Сазанова, "цель законопроекта - создание ресурсной базы, обеспечивающей увеличение грузовых перевозок по Северному морскому пути в объеме не менее 50 млн тонн к 2030 году с потенциалом роста до 100 млн тонн к 2050 году".

Для добычи на шельфе предлагаются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для освоения новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях. Для них ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составит 5% для нефти, и 1% для газа первые 15 лет с начала промышленной добычи.

Инвесторы, финансирующие проекты на шельфе, получат налоговые преференции

Но даже такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту освоения новых месторождений на шельфе. "В условиях действия санкций и низких цен на нефть полномасштабная разработка арктического шельфа затруднительна", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, принимаемые меры могут повлиять на отдельные проекты. Эксперт рассказала, что "Газпром нефть" недавно сделала два крупных открытия (месторождения "Нептун" и "Тритон") с суммарными извлекаемыми запасами 115 млн тонн. Как показали результаты проведенной по поручению правительства в 2019 году инвентаризации запасов в действующей налоговой системе доходность этих проектов ниже минимально приемлемой для инвесторов 15-16,3% даже при ценах 70 долларов за баррель. "Новый налоговый режим позволяет вывести проекты в плюс. Ввод даже единичных проектов на шельфе позволит сформировать базу на будущее, особенно в части развития импортозамещения оборудования", - уточнила Козлова.

Также преференции предусмотрены для месторождений на суше. На участки недр, расположенных севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа, станет возможным распространение действия налога на дополнительный доход (НДД).

"Речь по сути идет о развитии новой нефтегазовой провинции в Арктике (Таймыр) с суммарным ресурсным потенциалом около 5 млрд тонн нефти", - пояснила Дарья Козлова. Она отметила, что если по результатам геологоразведки текущая оценка подтвердится, то потенциал добычи в регионе может превышать 100 млн тонн в год. "Но для ее освоения требуется развитие инфраструктуры в регионе, поэтому и был предоставлен специальный налоговый режим", - подчеркнула Козлова.

В свете последней инициативы минфина скорректировать параметры НДД весной этого года пока не совсем ясно, как новый налоговый режим поможет освоению региона. Большинство экспертов считают, что корректировка НДД приведет к снижению его положительного эффекта на развитие отрасли. Хотя в самом ведомстве пока говорят лишь о донастройке, с целью избежать значительных выпадающих доходов бюджета.

"Перевод на НДД, который позволяет учитывать экономику каждого отдельного проекта, говорит о системности решения", - считает Дарья Козлова. Однако, по ее мнению, стоит принимать во внимание особенности этого режима в России. В структуре общих налоговых изъятий по проекту сохраняется высокая доля НДПИ, который обнуляется на 12 лет, а потом в течение 5 лет постепенно выходит на 60% от текущей базовой ставки. "Учитывая низкую изученность новой провинции, затраты на ее освоение могут быть пересмотрены и потребуется донастройка режима. Поэтому необходимо сейчас определиться с методикой и оценкой эффективности НДД для этих проектов" - отметила эксперт.

И, наконец, для месторождений - ресурсных баз заводов по производству СПГ и газохимии, расположенных за Северным полярным кругом, в Архангельской области, республики Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском автономном округе законопроект предлагает нулевую ставку НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии продукта. Она будет применяться до достижения накопленного объема добычи газа 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой даты продажи. Льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Фактически, это повторяет льготы, полученные проектом "Ямал СПГ", с тем исключением, что у него был еще значительный пакет региональных преференций.

Из запланированных к запуску производств СПГ под действие этих льгот попадают три проекта "Новатэк" - "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-1" и Обский СПГ". Впрочем, если закон вступит в силу, вполне возможно предположить с некоторыми коррективами возрождение таких проектов, как "Печора СПГ" и "Штокман СПГ".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"