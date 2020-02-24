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24.02.2020 12:19
Рубрика: Общество

Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд

Текст: Ирина Огилько

В этом году аномальная зима в Москве сможет побить абсолютный температурный рекорд по теплу, поставленный 59 лет назад. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, абсолютный рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, когда средняя температура воздуха составила -2,8 градуса. В нынешнем году значение будут выше.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, существует ли связь между зимней и летней погодой

- Точные данные по этой зиме станут известны в первых числах марта, - сказал синоптик.

Напомним, что, по данным Метеобюро Москвы и области, на минувшей неделе были поставлены 5 температурных рекордов, а воздух прогревался днем выше +5 градусов.

Нынешняя неделя обещает быть менее теплой и более мокрой из-за дождей со снегом.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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