Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд

В этом году аномальная зима в Москве сможет побить абсолютный температурный рекорд по теплу, поставленный 59 лет назад. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, абсолютный рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, когда средняя температура воздуха составила -2,8 градуса. В нынешнем году значение будут выше.

- Точные данные по этой зиме станут известны в первых числах марта, - сказал синоптик.

Напомним, что, по данным Метеобюро Москвы и области, на минувшей неделе были поставлены 5 температурных рекордов, а воздух прогревался днем выше +5 градусов.

Нынешняя неделя обещает быть менее теплой и более мокрой из-за дождей со снегом.