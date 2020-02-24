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24.02.2020 23:32
Рубрика: Культура

Зрителей "Берлинале" взволновала судьба скромной ассистентки

Текст: Сусанна Альперина
Каждый год на "Берлинале" традиционно приезжают несколько фильмов из программы американского кинофестиваля независимого кино Sundance. Он, напомним, проходит в конце января. Не всегда это победители, но, как правило, заметные работы.

Так, в прошлом году с Sundance в Берлин приехала картина "Сувенир" Джоанны Хог, которая весьма его украсила. Российская премьера фильма состоялась в апреле 2019 на Московском международном кинофестивале. В этом году на киносмотре в Берлине такие фильмы с Sundance, как "Ширли", "Земля голубая, словно апельсин", документальный сериал "Хиллари", "Никогда редко, иногда всегда" и другие, не говоря уже о том, что многие картины c кинофестиваля в штате Юта показывают на кинорынке EFM, где они находят покупателей в разных странах.

Как на Берлинале-2020 борются за равенство в искусстве

На "Берлинале" прошла европейская премьера картины Китти Грин "Ассистентка", о которой заговорили как раз после Sundance. "Сарафан" дошел и до Берлина, а вместе с ним и фильм, который включили в программу "Панорама". Причем на утреннем показе для прессы (а набился полный зал) случился конфуз - картину стали показывать не в том формате. "Очнулись" примерно после того, как прошло 15 минут. И объявили, что, если удастся показать, как следует, с этого же места - продолжат, если нет, то начинать сначала - нет времени. Удалось. Продолжили. Однако потом как честные люди объявили добавочный пресс-показ.

Поскольку на фестивале все "закольцовывается", нельзя не сравнить фильм "Ассистентка" с картиной открытия "Берлинале" 2020 "Мой год Сэлинджера" Филиппа Фалардо. Их, возможно, и стоит показывать вместе в киношколах, чтобы пояснять - почему одна работа ("Ассистентка") - это настоящее кино, а другая - лишь попытка игры в кинематограф. В обоих случаях главная героиня - помощница в компании. Но если исполнительница главной роли в ленте про начинающего литературного секретаря и великого писателя актриса Маргарет Куэлли яркая и заметная в фильме Квентина Тарантино "Однажды в ... Голливуде" - там ее роль соблазнительной девушки-хиппи невозможно забыть, то в картине "Мой год Сэлинджера" она превращается в стандартную девицу, каких много на каждом шагу. Зато Джулия Гарнер - актриса, в основном, известная по киносериалам ("Озарк", "Американцы" и другие) в "Ассистентке" играет так, что становится ясно - зритель присутствует при моменте становления большой кинозвезды.

Фото: Archimede / Rai Cinema / Le Pacte / Recorded picture company / Leone film group / Bper Banca / Canal+ / Apulia film
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История, рассказанная в "Ассистентке" - один день из жизни молодой девушки, которая приходит на работу раньше всех и уходит позже всех. Блеклый офис серо-зеленоватого цвета - кинокомпании в Нью-Йорке, у которой есть филиалы в Лос-Анджелесе и Лондоне. Одежда ассистентки тоже блеклая - того самого грязно-лилового цвета, который способен уничтожить любую женщину. Если бы худенькая малышка могла слиться со стенами, чтобы ее никто не трогал, она бы сделала это. Но ей приходится становиться незаметной другими способами. В принципе, к ней и относятся, как к мебели, или еще хуже, поскольку мебель нельзя унижать.

Джулия Гарнер играет, по сути, молодую старушку, которая находится все время на грани нервного срыва. Босс недопустимым образом разговаривает с ней по телефону. Молодой коллега, вместо того чтобы ее позвать, кидает в ее сторону комки бумаги. Даже если она едет с мужчиной в лифте - тот ее не пропустит вперед. Взять пальто, помыть посуду, подать воду и кофе, заказать в офис еду, оттереть с утра диван после недозволенных в офисе утех начальника, решить вопрос с отелем, машиной, разложить циркуляры... Маленькое существо похоже на эльфа, который ненавидит свою работу. А ведь она мечтает через некоторое время стать продюсером. Что ей даст работа ассистентки? Необходимые душевные мозоли? Знание киноиндустрии изнутри, с неприглядной стороны? Или разрушит надежды и сломает маленькую женщину?

Рецензию на фильм "Ассистентка" можно было бы назвать "Невысказанное", если бы в какой-то момент девушка не нашла в себе силы пойти к супервайзеру и поговорить с ним. Дело в том, что на работу приняли другую ассистентку. Наивная провинциальная красавица из Айдахо ранее работала официанткой. Но ей выделили стол в офисе, и сняли номер в гостинице, которая явно дороговата для такой девочки. Наша же героиня пытается предотвратить возможный проступок, связанный с харрасментом. Но в ответ от того, к кому она решила обратиться, получает лишь упрек, мол, она ревнует и завидует. Еще бы - ведь у нее такая желанная работа. 400 девушек претендуют на ее место. Здесь многие подумают о фильме "Дьявол носит "Прада" и с ним сравнивали и "Мой год Сэлинджера". Но суть в том, что "Дьявол носит "Прада" - образец типичного зрительского кино. Как раз такое хотят увидеть, когда речь идет о секретарше - ноги, грудь, роскошные волосы, секс, мир моды и блеска фотокамер. А "Ассистентка" - это авторское высказывание на ту же тему. Продуманное и волнующее, и от этого задевающее еще сильнее.

Фото: Пресс-служба Берлинского кинофестиваля/Allyson Riggs/A24
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В кино всегда есть своя конъюнктура. Несколько лет назад многие режиссеры и продюсеры делали фильмы о беженцах, и им отдавали призы на престижных фестивалях - на том же "Берлинале": можно вспомнить ленты Джанфранко Рози "Море в огне" или Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" и другие. Но фильм фильму рознь. Были такие картины, в которых ничего не было, кроме голого расчета, а были и те, что демонстрировали настоящее искусство. Сейчас, на волне скандала с продюсером Харви Вайнштейном. которого не далее, как сегодня, признали виновным по двум статьям, и другими абьюзерами, единым фронтом стали снимать "женское кино". Однако, опять же, иногда формула очередного женского фильма настолько примитивна, что становится стыдно за его создателей. А случаются маленькие шедевры, где актерам даже не нужно произносить в кадре лишних слов. Все на своих местах. И в данном случае на полтора часа зритель проникается жизнью маленькой ассистентки так же, как и судьбой мигрантки в фильме "Айка" Сергея Дворцевого или историей служащей отеля - картина "Горничная" мексиканского режиссера Лилы Авилес и других работ, которые отмечены ведущими кинофестивалями последних лет.

В берлинских кинотеатрах сейчас в прокате "Маленькие женщины" Греты Гервиг - город увешан рекламой. Публику интересует фильм, который недавно прозвучал на "Оскаре", так же, как и картина "Скандал" Джей Роуч. Дойдет ли до ведущих мировых премий "Ассистентка" - покажет 2020 год. Но то, что о фильме заговорят в других странах Европы после "Берлинале" - сомнений нет.

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