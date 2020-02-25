Химики доказали, что безвредного пластика не существует

О том, что изделия из пластика вредны для здоровья человека, известно давно. Они содержат токсичный бисферол А, который оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, может стать причиной развития онкологических заболеваний.

И компании стремились найти альтернативные химикаты для изготовления пластиковых емкостей для хранения и перевозки питьевой воды, а также контейнеров для еды. Им оказался бисферол S.

Однако проведенные учеными Университета Миссури исследования доказали, что так называемые "свободные" от вредных химических веществ пластиковые изделия также могут нанести вред здоровью - и особенно развивающемуся мозгу.

Каким образом это происходит? Дело в том, что химическое вещество легко проникает в материнскую плаценту, организм не видит разницы между природными и искусственными химическими веществами. А бисферол негативно влияет на выработку серотонина в плаценте, тем самым может замедлиться развитие мозга плода.

Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress. Главный вывод - пластиковую посуду нежелательно использовать беременным и кормящим женщинам, чтобы не нанести вред ребенку.