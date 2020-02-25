Накануне стало известно, что американский боксер Деонтей Уайлдер решил воспользоваться опцией проведения реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Данный пункт был частью контракта, и команда американца сообщила, что намерена организовать поединок в самое ближайшее время.

"Сейчас все без исключения члены моей команды находятся в ожидании. Я до сих пор считаю себя чемпионом и всегда сражаюсь до конца. Надеюсь, что мы снова встретимся с Фьюри уже этим летом", - цитирует Уайлдера ESPN.

Отметим, что поединок между Фьюри и Уайлдером может стать третьей серией увлекательного триллера.

В декабре 2018 года бой между соперниками завершился вничью, а 22 февраля этого года Фьюри победил Уайлдера в поединке за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В седьмом раунде команда американца выбросила на ринг полотенце, признав поражение.