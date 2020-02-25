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25.02.2020 15:53
Рубрика: Культура

Бьорк откроет европейский тур единственным концертом в Москве

Текст: Александр Алексеев
Звезда этнической и авангардной музыки представит в России свою новую программу Bjork Orchestra.
Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

Исландская певица и клавишница - хрупкая искусница завораживающих и причудливых песнопений, наложенных на современные электронные ритмы. В записи ее последнего альбома Utopia, вышедшего три года назад участвовал даже венесуэльский электронщик и диджей Арка, а также исполнители на флейте, всевозможных дудочках и перкашн.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Впрочем, новая программа будет уже совсем другой!

В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония". И исполнит свои лучшие хиты: Army of Me, I Miss You, Enjoy, другие...

В этом и состоит главная идея этого тура - в каждой стране выступить с ее лучшими классическими музыкантами. Новые содружества должны принести Бьорк очередные вдохновения. И значительно расширят список инструментов, которые в разные годы звучали при записи ее альбомов. Были среди них и кельтские, и индийские... Иногда появлялись и такие, даже название которых мало кто знает.

Но с симфоническим музыкантами у нее должно получиться еще интересней, масштабней и более не предсказуемо. Как по звучанию, так и по аранжировкам и идеям.

Полное расписание европейского тура Бьорк

2 июля - Crocus Music Hall - Москва, Россия

6 июля - Hartwall Arena - Хельсинки, Финляндия

9 июля - Waldbühne Open Air - Берлин, Германия

17 июля - Siene Musicale - Париж, Франция

20 июля - Siene Musicale - Париж, Франция

26 июля - Bluedot Festival - Чешир, Великобритания

Культура Музыка Фолк Музыка с Александром Алексеевым

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