Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года в больнице Каира, где он находился в реанимационном отделении после операции, проведенной в конце января. Несколько дней назад его сын Алаа попросил через Twitter молиться об отце, а 25 февраля он подтвердил его кончину.

В 2019 году Мубарак дал свое последнее интервью кувейтской газете Al-Anba. В нем он заявил, что не верит в "сделку века" по урегулированию на Ближнем Востоке, инициированную президентом США Дональдом Трампом. Про Мубарака в ближайшее время будет написано много и хорошего и плохого, но несомненно, что этот сильный и властный правитель не был проходной фигурой. Хосни Мубарак родился в 1928 году в деревне Кафр-эль-Мусайлиха в дельте Нила. Его отец был грамотным крестьянином, совмещавшим обработку надела земли и службу чиновником в юридической провинции. Сам Мубарак выбрал единственный путь на Ближнем Востоке в то время, который позволял выбиться в люди, - пошел в армию. В 19 лет он с отличием окончил военную академию, затем окончил Академию ВВС. Летал на бомбардировщиках, участвовал в Суэцкой войне за право контроля над каналом и в арабо-израильской войне 1967 года. С 1969 года назначен президентом Насером командующим ВВС Египта.

В перерыве между войнами Мубарак успел поучиться в СССР, где окончил в 1960 году Фрунзенское военно-авиационное училище. Там он летал в том числе на тяжелом бомбардировщике Ту-16. В середине 1960-х прошел курс штабного обучения в Военной академии им. Фрунзе в Москве. Вернувшись в Египет, развивал ВВС страны, причем делал это вместе с заместителем главкома ВВС СССР, известным летчиком-асом времен Великой Отечественной Александром Ефимовым.

С 1975 года Мубарак - вице-президент Египта. После убийства исламистами президента Анвара Садата в 1981 году (Мубарак в этот момент находился рядом и был ранен в руку) занял пост президента и ввел чрезвычайное положение.

Сразу после этого Мубарак начал борьбу с коррупцией, отдав под суд по коррупционным делам родственников и приближенных Садата. Через тридцать лет то же самое новые власти Египта сделали с ним и его сыновьями.

Про Мубарака в ближайшее время будет написано много и хорошего и плохого, но несомненно, что это был сильный и властный правитель

Мубарак значительно поднял престиж Египта на международной арене, наладил связи со всеми арабскими странами, вернул страну в Лигу арабских государств, откуда Египет был исключен в 1979 году после подписания мирного договора с Израилем. Мубарак поддержал операцию США против Ирака в Персидском заливе в 1991 году. Правда, западные СМИ писали, что сделал он это не просто так - за каждого египетского солдата Вашингтон платил Каиру по 500 тысяч долларов или прощал ту же сумму долга.

При Мубараке в четыре раза на душу населения (по паритету покупательской способности) увеличился ВВП страны, стал развиваться иностранный туризм. Однако все это было возможно только путем ужесточения режима и расстановки своих людей на ключевых постах. Вместе с традиционной коррупцией это привело скорее к стагнации страны, нежели к развитию.