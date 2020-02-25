ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

Это позволит банкам также обнулить либо установить на минимальном уровне свои тарифы для граждан. Если банки будут устанавливать клиентские тарифы на заградительном уровне, ЦБ установит верхний предел таких комиссий.

"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу, - отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП - переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой - установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это самая важная задача СБП".

Нулевые тарифы в СБП действовали в первый год ее работы (система запущена в начале 2019 года). С 1 января 2020 года банки должны платить Банку России как оператору системы от 5 копеек до 3 рублей за перевод в зависимости от его суммы. Часть банков в связи с этим ввели клиентские комиссии (некоторые - только при превышении определенного месячного порога переводов), другие сохранили нулевые тарифы.

Сервис переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей предоставляют все крупнейшие банки, кроме Сбербанка, который, как ожидается, присоединится к системе в марте. К 1 октября переводы через СПБ должны быть доступны клиентам всех банков с универсальной лицензией.