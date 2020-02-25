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25.02.2020 14:46
Рубрика: Экономика

ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

Текст: Игорь Зубков
Совет директоров Банка России принял решение обнулить с 1 апреля свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Нулевые тарифы будут действовать более двух лет - до 30 июня 2022 года.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Это позволит банкам также обнулить либо установить на минимальном уровне свои тарифы для граждан. Если банки будут устанавливать клиентские тарифы на заградительном уровне, ЦБ установит верхний предел таких комиссий.

Фото: iStock
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"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу, - отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП - переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой - установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это самая важная задача СБП".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Нулевые тарифы в СБП действовали в первый год ее работы (система запущена в начале 2019 года). С 1 января 2020 года банки должны платить Банку России как оператору системы от 5 копеек до 3 рублей за перевод в зависимости от его суммы. Часть банков в связи с этим ввели клиентские комиссии (некоторые - только при превышении определенного месячного порога переводов), другие сохранили нулевые тарифы.

Сервис переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей предоставляют все крупнейшие банки, кроме Сбербанка, который, как ожидается, присоединится к системе в марте. К 1 октября переводы через СПБ должны быть доступны клиентам всех банков с универсальной лицензией.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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