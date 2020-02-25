После почти недельного роста цены на нефть вновь упали ниже 55 долларов за баррель марки Brent на опасениях распространения коронавируса за пределами Китая, в первую очередь в Европе. По мнению экспертов, паника, начавшаяся в Италии, может захватить соседние страны, что еще больше надавит на котировки "черного золота". Серьезную поддержку стоимости нефти окажет заседание стран - участников пакта о сокращении добычи ОПЕК+, которое пройдет 5-6 марта в Вене.

Общая усталость от негативного информационного фона и замедление темпов распространения вируса в Китае на прошлой неделе оказали весьма благотворное влияние на мировой рынок. Создалось впечатление, что нефть сможет отыграть потерянные позиции в цене без дополнительных действий со стороны ОПЕК+. Но новости о росте случаев заболевания в Италии и Южной Корее, а также о распространении вируса на Ближнем Востоке развернули котировки обратно - вниз.

Сам факт приближающегося заседания министерского комитета ОПЕК+ способен поддерживать нефтяные цены, но многое будет зависеть от итогов этой встречи. Сейчас почти ни у кого не вызывает сомнений, что соглашение о сокращении добычи будет пролонгировано хотя бы до конца второго полугодия 2020 года. При этом если страны-участники не договорятся о дополнительном увеличении квот сокращения, а ситуация с распространением вируса в мире не улучшится, то эффект от продления сделки будет весьма недолгим и слабым.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало сокращение спроса на нефть в первом квартале 2020 года на 435 тысяч баррелей в день и значительный профицит предложения нефти в первом полугодии, а также рост добычи в таких странах, как США, Канада и Бразилия и Норвегия на 2 млн баррелей в сутки. В этих условиях даже предложенное Саудовской Аравией дополнительное снижение производства участниками пакта на 600 тысяч баррелей в сутки может оказаться недостаточным для поддержания котировок.

Негативный эффект от снижения потребления нефти в Китае, по разным оценкам на 10-20%, может наложиться на возникшие опасения сокращения потребления в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и в Европе. В последнем случае опасения совсем не беспочвенны. Отмена Венецианского карнавала, спортивных и развлекательных мероприятий снизит туристический поток в Италию, что вызовет сокращение авиаперевозок и автотуризма, весьма распространенного в этой стране. Если другие страны ЕС последуют примеру Италии, то влияние на мировой нефтяной рынок окажется сопоставимым с эпидемией в Китае. Суммарно страны Старого Света потребляют нефти даже немного больше Китая (около 14 млн баррелей в день).

При таком сценарии развития событий для удержания нефтяных цен выше 50 долларов за баррель обойтись без дополнительного сокращения никак не получится. Но при росте производства в странах ОПЕК это может не привести к желаемому результату.

"Паника - процесс кратковременный. Если цены удастся удержать на уровне выше 50 долларов за баррель, то, вероятнее всего, уже со второго квартала начнется восстановление рынков. Если же котировки сорвутся ниже 50, то тогда они вполне могут прогуляться до 40 долларов", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Кроме того, большое значение будет играть позиция России на предстоящих переговорах. Большинство нефтедобывающих компаний на встрече с главой минэнерго Александром Новаком высказалось за продление соглашения, но их позиция по поводу увеличения квоты сокращения для РФ не известны.

Эксперты подчеркивают, что дополнительное снижение производства может весьма пагубно отразиться на отечественной нефтяной отрасли. До сего момента Россия выполняла условия сделки, тормозя ввод новых проектов, исключением из квот добычи газового конденсата и сдерживанием роста темпов производства. Если квота для нашей страны будет увеличена, то отечественным нефтяникам придется останавливать действующие проекты.

В таком случае могут возникнуть вопросы в целесообразности дальнейшего участия нашей страны в сделке. "Я полагаю, наблюдаемая на рынках паника будет иметь кратковременный характер, и не повлияет на позиции стран ОПЕК+ в марте", - считает Алексей Калачев. По его мнению, главное для рынка нефти сейчас это то, на какой объем и на какой срок сократит Китай импорт нефти - если реально превысит 1,5 млн баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ распадется, поскольку страны за пределами ОПЕК не станут сокращать нефтедобычу. "Если же сокращение китайского нефтяного импорта не превысит 1 млн баррелей в сутки, то максимум, на что будут готовы участники ОПЕК+ на встрече в марте, это продление действия соглашения до конца года в действующих параметрах", - считает эксперт.

Подготовил Сергей Тихонов

Опасный пинг-понг

В связи со вспышкой коронавируса Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о переносе предварительно на июнь командного чемпионата мира, который изначально планировалось провести в южнокорейском Пусане с 22 по 29 марта.

"В связи с неопределенностью ситуации в Южной Корее в условиях вспышки коронавируса по всей стране решение о переносе турнира было принято ради безопасности и здоровья спортсменов, болельщиков и официальных лиц в качестве главного приоритета", - сообщает пресс-служба ITTF.

Командные чемпионаты мира в настольном теннисе проводятся раз в двухлетний цикл по четным годам. В таких турнирах у мужчин и женщин выступают по 70 и более команд, разбитых на три дивизиона по уровням.

Пока ориентировочными датами проведения мирового первенства называется третья декада июня, но ITTF вполне допускает, что и в эти сроки турнир может не состояться.

Из самых крупнейших международных соревнований ранее уже был перенесен сразу на год вперед так называемый "зимний" чемпионат мира по легкой атлетике, где старты проводятся на крытых аренах. Медали турнира должны были быть разыграны 13-15 марта в китайском Нанкине, где теперь надеются увидеть лучших мастеров "королевы спорта" только весной 2021-го.

Международная федерация волейбола (FIVB) в последнее время один за другим переносит или отменяет вообще весенние этапы "Мирового тура" по пляжному волейболу - в Вишакхапатнаме (Индия), Бендер-Аббасе (Иран), Янчжоу (Китай), на филиппинском острове Боракай.

Подготовил Илья Трисвятский