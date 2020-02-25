Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к тысяче человек

В Южной Корее продолжает расти число инфицированных COVID-19, достигнув уже 977 человек. Одновременно увеличивается число жертв вируса, среди которых в Корее появился и первый иностранец.

Сегодня в Южной Корее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло еще на 144 человека, достигнув в общей сложности 977 человек. В ходе утреннего брифинга было сообщено сначала о 60 анализах, которые дали положительные результаты на наличие COVID-19, а во второй половине дне было заявлено о еще 84 инфицированных. Общая картина остается в целом прежней: основная доля новых зараженных продолжает приходиться на юго-восток с эпицентром в городе Тэгу и прилежащей провинции Северная Кёнсан. Вместе с тем, вирус продолжает распространяться. Сегодня сообщили, что заболела стюардесса Korea Air, сотрудник тюрьмы, а также член семьи военногослужащего контингента армии США в Южной Корее.

Ожидается, что завтра показатель заболевших в Южной Корее преодолеет психологически важную отметку в тысячу человек. Однако если судить по темпам увеличения инфицированных, то получается, что скорость распространения немного замедляется. Если несколько дней назад постоянно обновлялись рекорды по числу заразившихся, то затем количество заболевших за день стабилизировалось на уровне 200-250 человек, а сегодня уже меньше - 144.

Количество выздоровевших изменяется, но не такими темпами, как хотелось бы. Пока лишь 22 человека победили вирус и вышли из больниц.

Параллельно увеличивается количество смертей. Сегодня количество инфицированных COVID-19, которые скончались, составило уже 11 человек. То есть за сутки ушли из жизни сразу трое. При этом впервые среди умерших от COVID-19 в Южной Корее оказался иностранец. Им оказался 35-летний гражданин Монголии, который собирался делать операцию по пересадке печени.

Южнокорейское общество продолжает адаптироваться к новым условиям жизни. Ношение масок для многих уже стало привычным делом. Повсеместно отменяются крупные общественные мероприятия. Сегодня было объявлено, что впервые в истории будет перенесено официальное открытие очередного футбольного сезона местной профессиональной лиги, а чемпионат мира по теннису в Пусане, который был запланирован на конец марта, переносится на июнь. Скорее всего, такая же участь постигнет и чемпионат мира по шорт-треку, который должен был состояться в Сеуле в середине марта. Матчи баскетбольной и волейбольной лиг Кореи проходят теперь при пустых трибунах без зрителей.

Также стало известно, что практически все детские сады и школы Южной Кореи приняли решение перенести начало учебного года как минимум на неделю. Этому же шагу последовали и вузы страны, где учеба должна была стартовать 2 марта, а теперь отложена до середины месяца.