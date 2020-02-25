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Текст:   Ксения Колесникова 
16:50 25.02.2020

Дети-сироты смогут получить 1,5 млн рублей на покупку жилья

Дети-сироты смогут получать по жилищному сертификату около 1,5 млн рублей. Об этом говорится в проекте федерального закона, опубликованного министерством просвещения для общественного обсуждения.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Напомним, сейчас дети-сироты, которым исполнилось 18 лет, должны получить квартиру от государства. По закону, региональные власти обязаны выделить ее из специального жилищного фонда. Но далеко не всегда это происходит вовремя. Порой заветной квартиры приходится ждать годами.

- По состоянию на 10 января 2020 года общая численность детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, составляет 279 260 человека, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. - Из них 191 004 человек, у которых право на обеспечение жильем наступило, но не реализовано (от 18 лет и старше).

Фото: iStock
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И это при том, что на обеспечение сирот квартирами регионам каждый год предоставляется федеральная субсидия. Только на 2020 год на эти цели предусмотрено более 7,7 млрд рублей. В 2021 и 2022 - будут такие же суммы.

- Учитывая численность детей-сирот, нуждающихся в жилье, законопроектом предлагается расширить формы и механизмы их обеспечения, - поясняют авторы законопроекта. - Предлагается выдавать государственный жилищный сертификат - именной документ, удостоверяющий право на однократное получение выплаты для приобретения в собственность жилого помещения.

Выплата государственных жилищных сертификатов будет составлять примерно 1 487,3 тыс. рублей. Из расчета: 33 кв м. на одного человека. Примерная средняя стоимость квадратного метра - 45 068 рублей. (Это средняя цифра по России за 2019 год по данным Минстроя).

Также законопроект вводит обязанность детей-сирот информировать власти о своем фактическом месте нахождении. Делать это надо будет раз в полгода. Если сроки будут нарушены, дети-сироты могут быть исключены из списка на квартиру, но сохранят право на повторное обращение. Почему потребовалась такая норма? Зачастую местные власти просто не знают, где искать сироту, имеющего право на квартиру. Квартира для него вроде и куплена, но простаивает. И такие случаи происходят на территории 66 регионов РФ.

Что еще устанавливает законопроект? Перечень условий, при которых невозможно проживание детей-сирот в одной квартире с родителями (которых лишили родительских прав). К таким условиям предлагается отнести случаи, когда эти лица:

Фото: iStock
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- больны хроническим алкоголизмом или наркоманией

- имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления

- имеют или имели судимость, подвергались уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности. Исключение - лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям.

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