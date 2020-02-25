ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Страны Шенгенской зоны могут в частном порядке приостанавливать свободное перемещение людей и вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных", - заявила представитель ЕК в ходе брифинга.

Она также отметила, что комиссия призывает Европу воздержаться от односторонних действий.

Напомним, ранее в ЕК сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о вводе процедур контроля на границах в зоне Шенгена.