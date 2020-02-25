Новости

В Петербурге после корпоратива в морге со стриптизом начата проверка 16:55
Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко 16:50
СМИ: В Австрии зафиксированы два случая заражения коронавирусом 16:49
Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы 16:44
Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием 16:41
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 16:40
Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию 16:35
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика 16:25
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 16:22
Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси 16:20
Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза 16:18
Мишустин назвал ключевые задачи правительства 16:17
Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая 16:12
Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан 16:07
ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса 16:06
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге 16:04
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах 16:01
Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8 16:00
В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками 15:59
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве 15:50
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 15:42
Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников 15:41
На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер 15:40
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 15:40
В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 16:06
Рубрика: В мире

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Текст: Диана Ковалева

Страны Шенгенской зоны могут в частном порядке приостанавливать свободное перемещение людей и вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Фото: Newsis via AP
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

"Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных", - заявила представитель ЕК в ходе брифинга.

Она также отметила, что комиссия призывает Европу воздержаться от односторонних действий.

Напомним, ранее в ЕК сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о вводе процедур контроля на границах в зоне Шенгена.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
Китай разработал вакцину против коронавируса