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Экономике Италии грозят крупные убытки из-за вспышки коронавируса 17:17
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25.02.2020 17:17
Рубрика: В мире

Экономике Италии грозят крупные убытки из-за вспышки коронавируса

Текст: Нива Миракян

Апеннины по-прежнему лидируют по числу заразившихся в Европе. И эта новость может нанести непоправимый ущерб не только имиджу страны, но и серьезно ударить по ее и без того уязвимой экономике. По последним данным, число инфицированных, которое буквально растет как на дрожжах, достигло 271. Заболевшие появились в новых регионах: в Тоскане и на Сицилии (это первый зарегистрированный случай на юге). Погибших на данный момент семеро - все пожилые люди, страдавшие хроническими заболеваниями.

Столь шокирующая статистика вынуждает власти внести серьезные коррективы в жизнь итальянцев, привыкших проводить досуг за пределами своих жилищ - в стране отменены все крупные конференции и встречи, спортивные и культурные события. Так, в минувший уик-энд из-за коронавируса были отменены четыре игры Серии А: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма". Премьер Италии Джузеппе Конте в эфире телеканала RAI допустил, что из-за распространения коронавируса в стране может не состояться ни одного матча как в профессиональных лигах, так и в любительских. Минкульту Италии также пришлось оказаться от проведения традиционной инициативы "бесплатное воскресенье в музеях", которая была намечена на 1 марта. "Напугал" коронавирус и голливудскую звезду Тома Круза. Он свернул съемки седьмой части знаменитого блокбастера "Миссия невыполнима", которые были намечены в Венеции.

Не исключено, что карантин в так называемых красных зонах (11 населенных пунктов на севере Италии) будет в ближайшие часы продлен до 31 марта. Поиски "нулевого пациента" до сих пор не увенчались успехом. На фоне растущих как снежный ком плохих новостей премьер Италии, похоже, стал терять самообладание. Во вторник Конте открыто обвинил руководство больницы в Кодоньо (один из двух городов, которые считаются очагами вспышки коронавируса) в том, что проведенный ими контроль "не соответствовал протоколам, которые принимаются в подобных случаях".

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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В полемику включилась и пытающаяся заработать на этой драматической истории очки оппозиция. Политики из правоцентристских партий, открыто обвиняющие правительство в бездействии и непростительно запоздалой реакции, убеждены: все вышеперечисленные меры носят лишь второстепенный характер. По их мнению, единственное, что на самом деле может сработать, так это замораживание шенгенской зоны.

Но руководство Италии и слышать об этом не хочет. У него на повестке дня помимо главной цели - приостановления вируса - стоит не менее серьезная проблема. Аналитики предупреждают, что вспышка эпидемии может привести к тому, что экономика страны столкнется с четвертой рецессией за 12 лет. По их мнению, ВВП Италии может лишиться до 700 миллионов евро. Для этого, к сожалению, имеются все предпосылки. С одной стороны, подобному сценарию может поспособствовать то обстоятельство, что деловая активность в самых богатых индустриальных районах (Ломбардии и Венето) оказалась, по сути, заморожена. Многие компании отправили своих сотрудников в принудительный отпуск либо перевели на дистанционную работу. Сектор туризма, который является одной из ключевых статей итальянского бюджета, также посылает тревожные сигналы. С каждым днем увеличивается список стран, руководство которых настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения Италии. На данный момент их уже пять: Босния, Хорватия, Македония, Сербия, Ирландия и Израиль.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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