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Пятьсот новых случаев заражений людей коронавирусом в день - такую скорость распространения болезни, от которой уже ушли из жизни почти три тысячи человек, назвали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их мнению, пока рано говорить о начале пандемии коронавируса COVID-19, но к ее наступлению уже надо готовиться всем странам. Впрочем, мир и без того уже необратимо меняется, вводя повсеместно самые разные меры предосторожности.

В столице самого Китая срочно проводят перепланировки в офисах и на заводах - по требованию врачей расстояние между сотрудниками должно составлять не меньше метра.

1,1 триллиона долларов могут составить убытки мировой экономики от коронавируса по оценкам аналитического центра Oxford Economics

Карантинные отделения появляются все в новых городах России. К Тюмени присоединились Владивосток, Казань, другие города.

Фото: Reuters
В Каталонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Российские рыбаки на Дальнем Востоке готовятся к ощутимым убыткам - они не могут сдать выловленные минтай и сельдь на китайские рыбоперерабатывающие заводы, чья работа остановлена из-за коронавируса. Отечественные мощности тоже не готовы принять излишки. Единственный вариант - продавать улов в Корею. Как итог: цены на рыбу пошли вниз - цена на тонну минтая без головы опустилась до 1,4 тысячи долларов и продолжает снижаться. В прошлом же году расценки доходили до уровня 1,7 тысячи долларов за тонну, передает "Интерфакс".

Российские ретейлеры готовятся к тому, что ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавируса, скажутся на цепочках поставок продуктов. Пока что речь в первую очередь идет об овощах и фруктах, которые перестали приходить на отечественный рынок из Поднебесной. Однако далее трудности могут возникнуть и с другими товарами.

"Влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более значительным, чем от лесных пожаров", - прокомментировал перспективы главный казначей страны Джош Фрайденберг. Напомним, осенние масштабные пожары в Австралии уничтожили тысячи домов и сократили рост годового ВВП страны на 0,2-0,3 процента.

Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире

В более близких к Китаю странах тоже принимают меры безопасности. В Южной Корее зафиксирована уже почти тысяча случаев заражения коронавирусом и десять смертей от него. В этой стране центром распространения болезни стал город Тэгу (на него приходится около 80 процентов случаев выявления вируса), и местные авиакомпании стали отказываться от выполнения рейсов по этому направлению. По всей стране корпорации переводят своих сотрудников на удаленную работу.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Вашингтон и Сеул могут сократить масштабы военных учений из-за коронавируса

Еще одним эпицентром распространения коронавируса стала Италия. На Апеннинском полуострове подтверждено заражение 231 человека. Скончались от болезни семеро, шесть из них - в провинции Ломбардия на севере страны. Вчера выявлен первый случай проникновения коронавируса и на Сицилию.

"Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире, - заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр (цитата по "Интерфаксу"). - Это поворотный момент для глобализации. Мы не можем продолжать полагаться на Китай в поставках от 80 до 85% активных ингредиентов для производства лекарств".

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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