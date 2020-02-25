Пятьсот новых случаев заражений людей коронавирусом в день - такую скорость распространения болезни, от которой уже ушли из жизни почти три тысячи человек, назвали эксперты Всемирной организации здравоохранения. По их мнению, пока рано говорить о начале пандемии коронавируса COVID-19, но к ее наступлению уже надо готовиться всем странам. Впрочем, мир и без того уже необратимо меняется, вводя повсеместно самые разные меры предосторожности.

В столице самого Китая срочно проводят перепланировки в офисах и на заводах - по требованию врачей расстояние между сотрудниками должно составлять не меньше метра.

1,1 триллиона долларов могут составить убытки мировой экономики от коронавируса по оценкам аналитического центра Oxford Economics

Карантинные отделения появляются все в новых городах России. К Тюмени присоединились Владивосток, Казань, другие города.

Российские рыбаки на Дальнем Востоке готовятся к ощутимым убыткам - они не могут сдать выловленные минтай и сельдь на китайские рыбоперерабатывающие заводы, чья работа остановлена из-за коронавируса. Отечественные мощности тоже не готовы принять излишки. Единственный вариант - продавать улов в Корею. Как итог: цены на рыбу пошли вниз - цена на тонну минтая без головы опустилась до 1,4 тысячи долларов и продолжает снижаться. В прошлом же году расценки доходили до уровня 1,7 тысячи долларов за тонну, передает "Интерфакс".

Российские ретейлеры готовятся к тому, что ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавируса, скажутся на цепочках поставок продуктов. Пока что речь в первую очередь идет об овощах и фруктах, которые перестали приходить на отечественный рынок из Поднебесной. Однако далее трудности могут возникнуть и с другими товарами.

"Влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более значительным, чем от лесных пожаров", - прокомментировал перспективы главный казначей страны Джош Фрайденберг. Напомним, осенние масштабные пожары в Австралии уничтожили тысячи домов и сократили рост годового ВВП страны на 0,2-0,3 процента.

Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире

В более близких к Китаю странах тоже принимают меры безопасности. В Южной Корее зафиксирована уже почти тысяча случаев заражения коронавирусом и десять смертей от него. В этой стране центром распространения болезни стал город Тэгу (на него приходится около 80 процентов случаев выявления вируса), и местные авиакомпании стали отказываться от выполнения рейсов по этому направлению. По всей стране корпорации переводят своих сотрудников на удаленную работу.

Еще одним эпицентром распространения коронавируса стала Италия. На Апеннинском полуострове подтверждено заражение 231 человека. Скончались от болезни семеро, шесть из них - в провинции Ломбардия на севере страны. Вчера выявлен первый случай проникновения коронавируса и на Сицилию.

"Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире, - заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр (цитата по "Интерфаксу"). - Это поворотный момент для глобализации. Мы не можем продолжать полагаться на Китай в поставках от 80 до 85% активных ингредиентов для производства лекарств".