Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить

39-летний американский актер Элайжа Вуд и его возлюбленная, датчанка Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Пополнение произошло уже довольно давно, но держалось в тайне. Известно о радости стало только сейчас, пишет Us Weekly, ссылаясь на источник и напоминая, что роману Вуда и Конгсвед - три года.

Актер познакомился с Метте-Мари, когда они вместе работали над чудесной лентой "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". Метте-Мари Конгсвед ее продюсировала, дебютировав тогда в этом качестве, а Вуд исполнил главную мужскую роль - Тони.

Таблоиды информируют: девушку сильно в положении впервые засекли летом в Лос-Анджелесе. При этом на ее пальце заметили обручальное кольцо. Что пара упорно никак не комментировала.

Ну и милый, как сам "хоббит", факт: узнав о беременности подруги, актер бросил курить - чем похвастался на ток-шоу Late Night With Seth Meyers.

Ранее сообщалось, что отцом впервые стал 56-летний Квентин Тарантино.