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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Новости
    23.02.2020, 17:16
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино и его 36-летняя супруга Даниэла Пик, певица и модель, дочь известного композитора Цвики Пика, впервые стали родителями.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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Согласно информации сайта vesty.co.il, у четы - мальчик. Малыш появился на свет в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.

Как напомнил ресурс, в прошлом месяце Квентин рассказал в интервью местному изданию, как проходила беременность, отметив, что его жизнь в Израиле - "прекрасна".

"Даниэла дома, и это замечательно. Мы ждем ребенка, супруга на седьмом небе от счастья. А я счастлив только от одного взгляда на нее", - информировал Тарантино. Уточняя, что днем он работал - писал книгу в кабинете, а Даниэла готовила обед. Потом они вместе ели. Вечером ужинали. Потом смотрели что-то "или еще чем-то занимались". Потом шли спать.

"Знаете, я живу обычной жизнью, которой у меня никогда не было. Такой обычной и настоящей жизнью. И я счастлив", - поделился режиссер.

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