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Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет

Новости
    22.05.2019, 16:24
Текст:   Олег Усков

Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком. Женившись в первый раз только в 55.

Это объясняется одной причиной - Квентин просто искал и ждал свою идеальную женщину. И вот теперь она найдена - израильская певица и модель Даниэла Пик.

Откровение режиссера прозвучали на нынешнем Каннском МКФ, где Тарантино представил свою девятую и, если сдержит обещание, предпоследнюю режиссерскую работу - "Однажды… в Голливуде", передает слова Тарантино РИА Новости.

В то время как Daily Mail публикует многочисленные "каннские" фото "источающей гламур" молодой супруги режиссера.

"Я женился полгода назад. Моя жена сейчас сидит перед вами. До этого я жениться не собирался, и теперь понял, почему - я просто ждал свой идеал женщины", - сообщил кинематографист.

Ранее неоднократно рассказывавший, что всем в этой жизни пожертвовал ради искусства - возможности без помех снимать кино. И обещавший не жениться и не обзаводиться детьми до шестидесяти. 

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❤28.11.2018

Публикация от DANIELLA TARANTINO (@daniellapick)

Что, впрочем, не мешало Квентину направо и налево крутить романы. Например, с режиссерами Эллисон Андерс и Софией Копполой, актрисами Мирой Сорвино, Джули Дрейфус, Шэр Джексон, Кэти Гриффин и Маргарет Чо.

При этом слухи о любовных отношениях со своей некогда музой, актрисой Умой Турман, Тарантино усиленно отрицал. Говоря, что они просто хорошие друзья.

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