Во вторник днем рублевый индекс МосБиржи снижался более чем на 2% к пятничному уровню закрытия, долларовый РТС падал примерно на 4%. Курс доллара поднимался почти на полтора рубля и доходил до 65,6 рубля - максимума с октября. Евро рос более чем на полтора рубля и доходил до отметки 71,15 рубля - так дорого он не стоил с декабря.
Рубль и акции болезненно приняли новости о том, что эпидемия коронавируса постепенно глобализируется и приводит к снижению деловой активности в разных странах (прежде всего в Китае) и дезинтеграции хозяйственных связей, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
Если сопоставлять движение рубля с аналогичными валютами, то он оказался лидером по ослаблению, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Вероятно, это отражает опасения за российскую экономику, поскольку на фоне событий с коронавирусом российский экспорт в Китай в первом квартале теперь неизбежно упадет, полагает он.
Судя по поведению рынков, волна давления на рисковые активы все же стихает, считает Евстифеев. В то же время сохраняющаяся неопределенность насчет влияния коронавируса на мировую экономику подтверждает, что именно он останется основным драйвером для рынков, отмечает аналитик.
Если эпидемия будет нарастать, то российский фондовый и валютный рынки будут ждать "качели" с новыми понижениями, считает Суверов. По сути, рассчитывать на возобновление роста довольно сложно, поэтому ожидания по динамике фондовых индексов и валют сводятся к попытке оценить степень негативного влияния, говорит Евстифеев. По его оценке, до конца февраля и в марте давление на российские активы может привести к снижению фондовых индексов на 3-5%. При этом поведение рубля может быть более сглаженным: краткосрочный потенциал его ослабления, по мнению эксперта, составляет 2-3%.
Инфекция наступает
В столице самого Китая срочно проводят перепланировки в офисах и на заводах - по требованию врачей расстояние между сотрудниками должно составлять не меньше метра.
Карантинные отделения появляются все в новых городах России. К Тюмени присоединились Владивосток, Казань, другие города.
Российские рыбаки на Дальнем Востоке готовятся к ощутимым убыткам - они не могут сдать выловленные минтай и сельдь на китайские рыбоперерабатывающие заводы, чья работа остановлена из-за коронавируса. Отечественные мощности тоже не готовы принять излишки. Единственный вариант - продавать улов в Корею. Как итог: цены на рыбу пошли вниз - цена на тонну минтая без головы опустилась до 1,4 тысячи долларов и продолжает снижаться. В прошлом же году расценки доходили до уровня 1,7 тысячи долларов за тонну, передает "Интерфакс".
Российские ретейлеры готовятся к тому, что ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавируса, скажутся на цепочках поставок продуктов. Пока что речь в первую очередь идет об овощах и фруктах, которые перестали приходить на отечественный рынок из Поднебесной. Однако далее трудности могут возникнуть и с другими товарами.
"Влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более значительным, чем от лесных пожаров", - прокомментировал перспективы главный казначей страны Джош Фрайденберг. Напомним, осенние масштабные пожары в Австралии уничтожили тысячи домов и сократили рост годового ВВП страны на 0,2-0,3 процента.
В более близких к Китаю странах тоже принимают меры безопасности. В Южной Корее зафиксирована уже почти тысяча случаев заражения коронавирусом и десять смертей от него. В этой стране центром распространения болезни стал город Тэгу (на него приходится около 80 процентов случаев выявления вируса), и местные авиакомпании стали отказываться от выполнения рейсов по этому направлению. По всей стране корпорации переводят своих сотрудников на удаленную работу.
Еще одним эпицентром распространения коронавируса стала Италия. На Апеннинском полуострове подтверждено заражение 231 человека. Скончались от болезни семеро, шесть из них - в провинции Ломбардия на севере страны. Вчера выявлен первый случай проникновения коронавируса и на Сицилию.
"Коронавирус оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире, - заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр (цитата по "Интерфаксу"). - Это поворотный момент для глобализации. Мы не можем продолжать полагаться на Китай в поставках от 80 до 85% активных ингредиентов для производства лекарств".
Прощание с Шенгеном?
Столь шокирующая статистика вынуждает власти внести серьезные коррективы в жизнь итальянцев, привыкших проводить досуг за пределами своих жилищ - в стране отменены все крупные конференции и встречи, спортивные и культурные события. Так, в минувший уик-энд из-за коронавируса были отменены четыре игры Серии А: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма". Премьер Италии Джузеппе Конте в эфире телеканала RAI допустил, что из-за распространения коронавируса в стране может не состояться ни одного матча как в профессиональных лигах, так и в любительских. Минкульту Италии также пришлось оказаться от проведения традиционной инициативы "бесплатное воскресенье в музеях", которая была намечена на 1 марта. "Напугал" коронавирус и голливудскую звезду Тома Круза. Он свернул съемки седьмой части знаменитого блокбастера "Миссия невыполнима", которые были намечены в Венеции.
Не исключено, что карантин в так называемых красных зонах (11 населенных пунктов на севере Италии) будет в ближайшие часы продлен до 31 марта. Поиски "нулевого пациента" до сих пор не увенчались успехом. На фоне растущих как снежный ком плохих новостей премьер Италии, похоже, стал терять самообладание. Во вторник Конте открыто обвинил руководство больницы в Кодоньо (один из двух городов, которые считаются очагами вспышки коронавируса) в том, что проведенный ими контроль "не соответствовал протоколам, которые принимаются в подобных случаях".
В полемику включилась и пытающаяся заработать на этой драматической истории очки оппозиция. Политики из правоцентристских партий, открыто обвиняющие правительство в бездействии и непростительно запоздалой реакции, убеждены: все вышеперечисленные меры носят лишь второстепенный характер. По их мнению, единственное, что на самом деле может сработать, так это замораживание шенгенской зоны.
Но руководство Италии и слышать об этом не хочет. У него на повестке дня помимо главной цели - приостановления вируса - стоит не менее серьезная проблема. Аналитики предупреждают, что вспышка эпидемии может привести к тому, что экономика страны столкнется с четвертой рецессией за 12 лет. По их мнению, ВВП Италии может лишиться до 700 миллионов евро. Для этого, к сожалению, имеются все предпосылки. С одной стороны, подобному сценарию может поспособствовать то обстоятельство, что деловая активность в самых богатых индустриальных районах (Ломбардии и Венето) оказалась, по сути, заморожена. Многие компании отправили своих сотрудников в принудительный отпуск либо перевели на дистанционную работу. Сектор туризма, который является одной из ключевых статей итальянского бюджета, также посылает тревожные сигналы. С каждым днем увеличивается список стран, руководство которых настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения Италии. На данный момент их уже пять: Босния, Хорватия, Македония, Сербия, Ирландия и Израиль.
Игр станет меньше
Инфекция отразилась на графике международных контактов представителей японских властей с зарубежными партнерами. Как отмечают журналисты, на неопределенный срок пришлось отложить планировавшийся на апрель визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. Источники "РГ" отмечают, что Си Цзиньпин может посетить Токио в период открытия Олимпиады в конце июля.
С каждым днем появляется все больше сомнений относительно возможности спокойного проведения спортивных состязаний в Токио. Уже существенно сокращен состав участников ежегодного Токийского марафона. В состязании не попробуют свои силы бегуны-любители.
Даже праздничные мероприятия по случаю юбилея недавно вступившего на престол императора Нарухито оказались скомканными из-за инфекции. Японскому монарху 23 февраля исполнилось 60 лет. В свой первый день рождения в новом качестве он так и не смог с балкона поприветствовать простых граждан, десятки тысяч которых ежегодно собираются перед дворцом своего императора и с криками "банзай" желают ему здравствовать многие годы. Организаторы решили не рисковать людьми и отменили мероприятие.
С прилавков исчезли все медицинские маски. С утра в Токио перед некоторыми аптеками собираются длинные очереди. Люди надеются на завоз очередной партии товара. Отдельным счастливчикам удается заполучить "оберег от коронавируса". Дефицит заставил людей креативить. В соцсетях стали появляться ролики, на которых японцы делятся советами по изготовлению масок из подручных средств. В ход идут кофейные фильтры и эластичные бинты. Впрочем, на улицах пока не видно людей в столь диковинных нарядах.
В городе Кобе на острове Хонсю полицейские расследуют обстоятельства кражи крупной партии лицевых масок в одном из местных госпиталей. Злоумышленники утащили шесть тысяч изделий. В интернет-магазинах этот товар по завышенным ценам расходится как горячие пирожки.
На днях первый японский отель из префектуры Айти сообщил о банкротстве. Одной из причин разорения гостиницы стала массовая отмена брони китайскими туристами. По некоторым прогнозам, к концу марта число гостей из КНР, которые планировали, но не поедут в Японию, составит около 400 тысяч человек. По некоторым оценкам, только в январе - марте Япония потеряет около 1,29 миллиарда долларов США из-за оттока туристов.
Баррель пошел на снижение
Общая усталость от негативного информационного фона и замедление темпов распространения вируса в Китае на прошлой неделе оказали весьма благотворное влияние на мировой рынок. Создалось впечатление, что нефть сможет отыграть потерянные позиции в цене без дополнительных действий со стороны ОПЕК+. Но новости о росте случаев заболевания в Италии и Южной Корее, а также о распространении вируса на Ближнем Востоке развернули котировки обратно - вниз.
Сам факт приближающегося заседания министерского комитета ОПЕК+ способен поддерживать нефтяные цены, но многое будет зависеть от итогов этой встречи. Сейчас почти ни у кого не вызывает сомнений, что соглашение о сокращении добычи будет пролонгировано хотя бы до конца второго полугодия 2020 года. При этом если страны-участники не договорятся о дополнительном увеличении квот сокращения, а ситуация с распространением вируса в мире не улучшится, то эффект от продления сделки будет весьма недолгим и слабым.
Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало сокращение спроса на нефть в первом квартале 2020 года на 435 тысяч баррелей в день и значительный профицит предложения нефти в первом полугодии, а также рост добычи в таких странах, как США, Канада и Бразилия и Норвегия на 2 млн баррелей в сутки. В этих условиях даже предложенное Саудовской Аравией дополнительное снижение производства участниками пакта на 600 тысяч баррелей в сутки может оказаться недостаточным для поддержания котировок.
Негативный эффект от снижения потребления нефти в Китае, по разным оценкам на 10-20%, может наложиться на возникшие опасения сокращения потребления в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и в Европе. В последнем случае опасения совсем не беспочвенны. Отмена Венецианского карнавала, спортивных и развлекательных мероприятий снизит туристический поток в Италию, что вызовет сокращение авиаперевозок и автотуризма, весьма распространенного в этой стране. Если другие страны ЕС последуют примеру Италии, то влияние на мировой нефтяной рынок окажется сопоставимым с эпидемией в Китае. Суммарно страны Старого Света потребляют нефти даже немного больше Китая (около 14 млн баррелей в день).
При таком сценарии развития событий для удержания нефтяных цен выше 50 долларов за баррель обойтись без дополнительного сокращения никак не получится. Но при росте производства в странах ОПЕК это может не привести к желаемому результату.
"Паника - процесс кратковременный. Если цены удастся удержать на уровне выше 50 долларов за баррель, то, вероятнее всего, уже со второго квартала начнется восстановление рынков. Если же котировки сорвутся ниже 50, то тогда они вполне могут прогуляться до 40 долларов", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.
Кроме того, большое значение будет играть позиция России на предстоящих переговорах. Большинство нефтедобывающих компаний на встрече с главой минэнерго Александром Новаком высказалось за продление соглашения, но их позиция по поводу увеличения квоты сокращения для РФ не известны.
Эксперты подчеркивают, что дополнительное снижение производства может весьма пагубно отразиться на отечественной нефтяной отрасли. До сего момента Россия выполняла условия сделки, тормозя ввод новых проектов, исключением из квот добычи газового конденсата и сдерживанием роста темпов производства. Если квота для нашей страны будет увеличена, то отечественным нефтяникам придется останавливать действующие проекты.
В таком случае могут возникнуть вопросы в целесообразности дальнейшего участия нашей страны в сделке. "Я полагаю, наблюдаемая на рынках паника будет иметь кратковременный характер, и не повлияет на позиции стран ОПЕК+ в марте", - считает Алексей Калачев. По его мнению, главное для рынка нефти сейчас это то, на какой объем и на какой срок сократит Китай импорт нефти - если реально превысит 1,5 млн баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ распадется, поскольку страны за пределами ОПЕК не станут сокращать нефтедобычу. "Если же сокращение китайского нефтяного импорта не превысит 1 млн баррелей в сутки, то максимум, на что будут готовы участники ОПЕК+ на встрече в марте, это продление действия соглашения до конца года в действующих параметрах", - считает эксперт.
Подготовил Сергей Тихонов
В связи со вспышкой коронавируса Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о переносе предварительно на июнь командного чемпионата мира, который изначально планировалось провести в южнокорейском Пусане с 22 по 29 марта.
"В связи с неопределенностью ситуации в Южной Корее в условиях вспышки коронавируса по всей стране решение о переносе турнира было принято ради безопасности и здоровья спортсменов, болельщиков и официальных лиц в качестве главного приоритета", - сообщает пресс-служба ITTF.
Командные чемпионаты мира в настольном теннисе проводятся раз в двухлетний цикл по четным годам. В таких турнирах у мужчин и женщин выступают по 70 и более команд, разбитых на три дивизиона по уровням.
Пока ориентировочными датами проведения мирового первенства называется третья декада июня, но ITTF вполне допускает, что и в эти сроки турнир может не состояться.
Из самых крупнейших международных соревнований ранее уже был перенесен сразу на год вперед так называемый "зимний" чемпионат мира по легкой атлетике, где старты проводятся на крытых аренах. Медали турнира должны были быть разыграны 13-15 марта в китайском Нанкине, где теперь надеются увидеть лучших мастеров "королевы спорта" только весной 2021-го.
Международная федерация волейбола (FIVB) в последнее время один за другим переносит или отменяет вообще весенние этапы "Мирового тура" по пляжному волейболу - в Вишакхапатнаме (Индия), Бендер-Аббасе (Иран), Янчжоу (Китай), на филиппинском острове Боракай.
Подготовил Илья Трисвятский