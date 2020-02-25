Первый день торгов на Московской бирже после длинных выходных прошел под заметным снижением фондовых индексов и с новыми локальными антирекордами курса рубля - и все снова из-за коронавируса. За день до этого, пока в России были праздники, в "красную зону" ушли мировые рынки. Аналитики допускают, что скоро волна давления на российский рынок может схлынуть, но последующего роста это вовсе не означает.

Во вторник днем рублевый индекс МосБиржи снижался более чем на 2% к пятничному уровню закрытия, долларовый РТС падал примерно на 4%. Курс доллара поднимался почти на полтора рубля и доходил до 65,6 рубля - максимума с октября. Евро рос более чем на полтора рубля и доходил до отметки 71,15 рубля - так дорого он не стоил с декабря.

Пока что можно давать прогнозы лишь о негативном влиянии вируса на рубль и биржевые индексы, а не о возможности их будущего роста

Рубль и акции болезненно приняли новости о том, что эпидемия коронавируса постепенно глобализируется и приводит к снижению деловой активности в разных странах (прежде всего в Китае) и дезинтеграции хозяйственных связей, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Если сопоставлять движение рубля с аналогичными валютами, то он оказался лидером по ослаблению, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Вероятно, это отражает опасения за российскую экономику, поскольку на фоне событий с коронавирусом российский экспорт в Китай в первом квартале теперь неизбежно упадет, полагает он.

Судя по поведению рынков, волна давления на рисковые активы все же стихает, считает Евстифеев. В то же время сохраняющаяся неопределенность насчет влияния коронавируса на мировую экономику подтверждает, что именно он останется основным драйвером для рынков, отмечает аналитик.

Если эпидемия будет нарастать, то российский фондовый и валютный рынки будут ждать "качели" с новыми понижениями, считает Суверов. По сути, рассчитывать на возобновление роста довольно сложно, поэтому ожидания по динамике фондовых индексов и валют сводятся к попытке оценить степень негативного влияния, говорит Евстифеев. По его оценке, до конца февраля и в марте давление на российские активы может привести к снижению фондовых индексов на 3-5%. При этом поведение рубля может быть более сглаженным: краткосрочный потенциал его ослабления, по мнению эксперта, составляет 2-3%.