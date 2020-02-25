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25.02.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Ветеран еще в обойме

"Локомотив" продлил контракт с Ведраном Чорлукой
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Футбольный клуб "Локомотив" объявил о продлении контракта с 34-летним защитником Ведраном Чорлукой. Соглашение с хорватом рассчитано до лета 2021 года.

По словам Чорлуки, он готов завершить карьеру в "Локомотиве". Также игрок признался, что переговоры по новому договору заняли "буквально пару минут".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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- Счастлив и дальше защищать цвета этой команды. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Не могу представить себя где-то еще. Хотелось бы закончить карьеру в "Локомотиве", - приводит слова Ведрана официальный сайт "железнодорожников".

Чорлука - один из ветеранов "Локомотива". В столичную команду он перешел летом 2012 года из немецкого "Байера". С тех пор Ведран трижды побеждал в Кубке России (2014/15, 2016/17, 2018/19), становился чемпионом страны (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2019).

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