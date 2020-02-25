Футбольный клуб "Локомотив" объявил о продлении контракта с 34-летним защитником Ведраном Чорлукой. Соглашение с хорватом рассчитано до лета 2021 года.

По словам Чорлуки, он готов завершить карьеру в "Локомотиве". Также игрок признался, что переговоры по новому договору заняли "буквально пару минут".

- Счастлив и дальше защищать цвета этой команды. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Не могу представить себя где-то еще. Хотелось бы закончить карьеру в "Локомотиве", - приводит слова Ведрана официальный сайт "железнодорожников".

Чорлука - один из ветеранов "Локомотива". В столичную команду он перешел летом 2012 года из немецкого "Байера". С тех пор Ведран трижды побеждал в Кубке России (2014/15, 2016/17, 2018/19), становился чемпионом страны (2017/18) и обладателем Суперкубка России (2019).