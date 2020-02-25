ФНС презентовала "калькулятор" для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

Сервис представлен на сайте ФНС. Пользователь выбирает свою категорию, например, индивидуальный предприниматель или компания, не зарегистрированное в качестве ИП. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.

В зависимости от этих параметров система предлагает подходящие налоговые режимы. В их числе упрощенная система налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.

Подготовить такой сервис поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. "Мне кажется, нужно провести более активную разъяснительную кампанию, чтобы было понятно, каким образом переходить на другие режимы. И сделать такой, если хотите, налоговый калькулятор, чтобы предприниматель мог посмотреть, что выгоднее", - сказал глава правительства на

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обещал, что ФНС позаботится о том, чтобы переход на другие спецрежимы прошел для предпринимателей максимально комфортно и безболезненно.