ФНС презентовала "калькулятор" для выбора альтернативы ЕНВД

Сервис представлен на сайте ФНС. Пользователь выбирает свою категорию, например, индивидуальный предприниматель или компания, не зарегистрированное в качестве ИП. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.
В зависимости от этих параметров система предлагает подходящие налоговые режимы. В их числе упрощенная система налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.
Подготовить такой сервис поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. "Мне кажется, нужно провести более активную разъяснительную кампанию, чтобы было понятно, каким образом переходить на другие режимы. И сделать такой, если хотите, налоговый калькулятор, чтобы предприниматель мог посмотреть, что выгоднее", - сказал глава правительства на
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обещал, что ФНС позаботится о том, чтобы переход на другие спецрежимы прошел для предпринимателей максимально комфортно и безболезненно.