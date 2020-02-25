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25.02.2020 11:20
Рубрика: Экономика

ФНС презентовала "калькулятор" для выбора альтернативы ЕНВД

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сервис представлен на сайте ФНС. Пользователь выбирает свою категорию, например, индивидуальный предприниматель или компания, не зарегистрированное в качестве ИП. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В зависимости от этих параметров система предлагает подходящие налоговые режимы. В их числе упрощенная система налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.

Подготовить такой сервис поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. "Мне кажется, нужно провести более активную разъяснительную кампанию, чтобы было понятно, каким образом переходить на другие режимы. И сделать такой, если хотите, налоговый калькулятор, чтобы предприниматель мог посмотреть, что выгоднее", - сказал глава правительства на

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обещал, что ФНС позаботится о том, чтобы переход на другие спецрежимы прошел для предпринимателей максимально комфортно и безболезненно.

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