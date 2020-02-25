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25.02.2020 18:15
Рубрика: Экономика

Точка расчета

Федеральная налоговая служба презентовала "налоговый калькулятор" для бизнеса
Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "онлайн-калькулятор" для бизнеса. С его помощью предприниматели после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) смогут выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
С помощью "калькулятора" бизнес уже сейчас может выбрать альтер­нативу "вмененке". Фото: Сергей Куксин/РГ С помощью "калькулятора" бизнес уже сейчас может выбрать альтер­нативу "вмененке". Фото: Сергей Куксин/РГ
С помощью "калькулятора" бизнес уже сейчас может выбрать альтер­нативу "вмененке". Фото: Сергей Куксин/РГ

Новый сервис доступен на официальном сайте ведомства nalog.ru. Там можно выбрать категорию: например, индивидуальный предприниматель (ИП) или компания, не зарегистрированная в качестве ИП, указать размер дохода, особенности деятельности и количество наемных работников.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В зависимости от этих параметров система предложит подходящий налоговый режим. В их числе упрощенная система налогообложения (с 1 июля планируется переход на УСН-онлайн, при которой налоговики будут рассчитывать налог самостоятельно, без запроса деклараций, на основе данных, полученных от онлайн-касс), патент (позволяет выплачивать вместо традиционных налогов фиксированный процент от потенциально возможного годового дохода), налог на профессиональный доход (действует для самозанятых при условии регистрации в мобильном приложении), общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.

Подготовить "налоговый калькулятор" ФНС поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в связи с отменой "вмененки" с 1 января 2021 года. "Нужно провести более активную разъяснительную кампанию, чтобы было понятно, каким образом переходить на другие режимы. И сделать налоговый калькулятор, чтобы предприниматель мог посмотреть, что выгоднее", - сказал глава правительства на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.

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ЕНВД подразумевает уплату налога не с фактического дохода, а с вмененного, установленного государством (Налоговым кодексом РФ) для конкретного вида предпринимательской деятельности. Ставка по решению местных властей может варьироваться от 7,5 до 15%. Спецрежим появился в 2002 году, когда требовалось вывести из тени те виды деятельности, которые не поддавались контролю. За это время он стала вторым по востребованности спецрежимом после упрощенной системы налогообложения. Им пользуются 200 тысяч юридических лиц и около 1,8 млн индивидуальных предпринимателей. В то же время после того, как почти все компании и ИП перешли на онлайн-кассы с автоматической передачей данных в налоговую, стало понятно, что некоторые игроки с миллиардными оборотами используют "вмененку" для уменьшения налоговых платежей. По статистике ФНС, средний размер вмененного дохода компаний, работающих на "вмененке", составляет не больше 450 тысяч рублей в год, а объем выручки - более 12 млн рублей, то есть в 26 раз больше.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Налогообложение "вмененного дохода" характерно для развивающихся налоговых систем, комментирует Михаил Орлов, партнер КПМГ в России и СНГ. Главная проблема ЕНВД заключается в неспособности взимания справедливого налога, основанного на финансово-экономических показателях бизнеса. На ранних этапах становления налоговой системы государства это уместно, но по мере совершенствования налогового контроля от таких налогов необходимо отказываться, указывает Орлов.

Вместе с тем отказ от ЕНВД ставит перед государством серьезные вопросы: что получит малый бизнес взамен и как удержать его от возврата в тень, отмечает эксперт. Сегодня привлекает предпринимателей в режиме ЕНВД прежде всего простота уплаты налога, низкая по сравнению с общим режимом налоговая нагрузка и низкий уровень административных издержек. "Сопоставимыми преференциями для бизнеса обладает УСН. Но его необходимо доработать для того, чтобы большее число организаций и ИП смогли бы перейти на этот режим, - полагает Орлов. - Для этого требуется поднять пороговые значения по выручке и скорректировать правоприменительную практику налоговых органов, которые часто видят злоупотребления в том, что одному лицу принадлежит две и более организаций, находящихся на режиме УСН. В этом налоговики усматривают дробление бизнеса, что не всегда так".

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