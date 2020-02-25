За капремонтом многоквартирных домов могут ввести более строгий контроль. Оптимизацией его проведения планирует заняться Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В конце 2018 года в обязанности фонда вошел мониторинг деятельности региональных операторов по проведению капремонта. "К сожалению, краткосрочные планы работ не во всех субъектах выполняются. Они переносятся, копятся. Граждане платят за капремонт, и они должны получить соответствующую услугу, а ее выполнение откладывается", - сказал "РГ" председатель правления фонда Константин Цицин. В связи с этим фонд предлагает наделить его функциями контроля за капремонтом, но на правительственную комиссию он пока с этим предложением не выходил.

По итогам мониторинга в 2019 году фонд нашел целый ряд недочетов в проведении капремонта. В частности, капремонт проводили в аварийных домах и зданиях с высокой степенью износа, были факты оплаты невыполненных работ, неподтвержденных затрат, завышения стоимости работ. В большинстве регионов нарушаются сроки реализации краткосрочных планов региональных программ.

В Ассоциации региональных операторов капремонта считают, что контроль за качеством ремонта со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ будет избыточным. "Регоператоры и муниципалитеты являются техническими заказчиками и контролируют ход капремонта в рамках строительных норм и правил. Контролируют качество выполнения ремонтных работ и реализацию региональных программ капремонта федеральные и региональные контрольно-надзорные органы. По итогам 2019 года в отношении регоператоров было проведено около 11 тысяч проверок", - отмечают в ассоциации.