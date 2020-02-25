"Гагаринский старт" предлагается модернизировать под "Союз-2М"

На космодроме Байконур первую площадку, с которой летал Юрий Гагарин, предлагают модернизировать под запуск ракеты "Союз-2М".

Вопрос сейчас решается между Россией, Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые должны вложить в проект равные средства, рассказал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Алексей Охлопков.

Для пусков с "Гагаринского старта" в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры предлагают модернизированную ракету "Союз-2М". Сейчас ведется работа над разработкой ее менее затратной версии на базе ракеты "Союз-2.1б".

Кстати, на днях с космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М". Реконструкцию первой площадки Байконура могут начать уже в этом году, а первый запуск ракеты с нее намечен через три года.