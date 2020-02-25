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25.02.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Булавы в спину

Травма помешала Дине Авериной лучше выступить на ЧР
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Арина Аверина подтвердила звание абсолютной чемпионки России по художественной гимнастике, второй год подряд завоевав золотую медаль в индивидуальном многоборье на турнире в Москве.

Аверина по итогам выступления в четырех видах набрала 94,550 балла. Однако Арина не выиграла ни одно из упражнений, а 15-летнюю Лалу Крамаренко (93,700) обошла только за счет более высокой оценки за булавы. Сестра-близняшка победительницы, трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина замкнула тройку призеров (92,450). Екатерина Селезнева, выигравшая на чемпионате мира два золота, заняла четвертое место (90,550).

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Казалось бы, неожиданный расклад. Дина стала лучшей с мячом и булавами, но с лентой показала лишь седьмой результат, а с обручем и вовсе двенадцатый. Как выяснилось, дело было в травме спины. Во время соревнований гимнастка терпела, но на церемонию награждения выйти не смогла.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова, узнавшая о проблемах Дины со здоровьем только после окончания турнира, была недовольно тем, что Аверину вообще выпустили на старт.

- У Дины случилась травма, и ее, конечно, нужно было снять с соревнований. Мне ничего не было сказано на этот счет ни ею, ни врачами, ни личным тренером Верой Шаталиной, - сказала Винер-Усманова журналистам. - К сожалению, у нее так вступило в спину, что она пропустила показательные выступления.

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Дину Аверину уже обследовали, и результаты МРТ серьезной проблемы не показали. Но медицинский штаб уже наготове. Ведь в четверг, 27 февраля, стартует этап Гран-при в эстонском Тарту. Вплоть до чемпионата Европы, который состоится в Киеве с 22 по 24 мая, этапы Гран-при и Кубка мира будут сменять друг друга. И каждый из них можно считать отборочным стартом как к европейскому первенству, так и к Олимпийским играм.

Официальный состав на Гран-при в Тарту еще не оглашали, но никто из четверки лучших по итогам многоборья на чемпионате России не вышел соревноваться в индивидуальных видах. Как отметила Ирина Винер-Усманова, это слишком большая нагрузка для спортсменок.

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