Арина Аверина подтвердила звание абсолютной чемпионки России по художественной гимнастике, второй год подряд завоевав золотую медаль в индивидуальном многоборье на турнире в Москве.

Аверина по итогам выступления в четырех видах набрала 94,550 балла. Однако Арина не выиграла ни одно из упражнений, а 15-летнюю Лалу Крамаренко (93,700) обошла только за счет более высокой оценки за булавы. Сестра-близняшка победительницы, трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина замкнула тройку призеров (92,450). Екатерина Селезнева, выигравшая на чемпионате мира два золота, заняла четвертое место (90,550).

Казалось бы, неожиданный расклад. Дина стала лучшей с мячом и булавами, но с лентой показала лишь седьмой результат, а с обручем и вовсе двенадцатый. Как выяснилось, дело было в травме спины. Во время соревнований гимнастка терпела, но на церемонию награждения выйти не смогла.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова, узнавшая о проблемах Дины со здоровьем только после окончания турнира, была недовольно тем, что Аверину вообще выпустили на старт.

- У Дины случилась травма, и ее, конечно, нужно было снять с соревнований. Мне ничего не было сказано на этот счет ни ею, ни врачами, ни личным тренером Верой Шаталиной, - сказала Винер-Усманова журналистам. - К сожалению, у нее так вступило в спину, что она пропустила показательные выступления.

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Дину Аверину уже обследовали, и результаты МРТ серьезной проблемы не показали. Но медицинский штаб уже наготове. Ведь в четверг, 27 февраля, стартует этап Гран-при в эстонском Тарту. Вплоть до чемпионата Европы, который состоится в Киеве с 22 по 24 мая, этапы Гран-при и Кубка мира будут сменять друг друга. И каждый из них можно считать отборочным стартом как к европейскому первенству, так и к Олимпийским играм.

Официальный состав на Гран-при в Тарту еще не оглашали, но никто из четверки лучших по итогам многоборья на чемпионате России не вышел соревноваться в индивидуальных видах. Как отметила Ирина Винер-Усманова, это слишком большая нагрузка для спортсменок.