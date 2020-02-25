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25.02.2020 15:28
Рубрика: В мире

Google обвинили в шпионаже за детьми

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генеральный прокурор американского штата Нью-Мехико Гектор Балдерас выдвинул обвинение против корпорации Google в слежке за школьниками. По его словам, интернет-гигант при помощи своей программы Google Education, бесплатно предоставляемой учебным заведениям, собирает личную информацию о детях. Речь идет не только о веб-страницах, которые они посещают, и архиве поисковой системы, но и о физическом местоположении, голосовых записях, паролях, контактных данных.

Фото: AP Photo/Sunday Alamba
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В иске, занимающем 24 страницы, отмечается, что своими действиями Google нарушает Федеральный закон о защите конфиденциальности детей в интернете и Закона о недобросовестной практике штата Нью-Мехико. "Безопасность учащихся должна быть приоритетом номер один в любой компании, предоставляющей услуги нашим детям, особенно в школах. Отслеживание данных ученика без согласия родителей не только незаконно, но и опасно", - заявил Балдерас, добавив, что его офис не может оставить это без внимания. Необходимость получения согласия родителей детей до 13 лет на сбор подобной информации прописана в федеральном законе.

Вместе со своим иском генеральный прокурор Нью-Мехико также написал письмо генеральному директору Google, требуя, чтобы компания немедленно прекратила эту практику.

По словам Балдераса, слежка за детьми тревожит его еще и потому, что подростки часто обращаются к интернету для поиска ответов на очень личные вопросы, которые они боятся или смущаются задать взрослым. Они могут касаться здоровья, сексуального образования, способов борьбы с издевательствами и т.д.

Стоит отметить, что Google занимает лидирующую позицию в США в сфере образования. Ее программу Google Education, включающую электронную почту, текстовый редактор, различные слайды, таблицы, используют 80 миллионов человек, как учащихся, так и преподавателей.

В мире США Компании Информационные технологии Google

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