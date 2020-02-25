Новости

В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом 16:55
Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко 16:50
СМИ: В Австрии зафиксированы два случая заражения коронавирусом 16:49
Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы 16:44
Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием 16:41
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 16:40
Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию 16:35
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика 16:25
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 16:22
Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси 16:20
Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза 16:18
Мишустин назвал ключевые задачи правительства 16:17
Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая 16:12
Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан 16:07
ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса 16:06
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге 16:04
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах 16:01
Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8 16:00
В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками 15:59
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве 15:50
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 15:42
Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников 15:41
На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер 15:40
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 15:40
В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 16:07
Рубрика: Общество

Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан

Текст: Денис Передельский
Фото: Linda Rosa Manzanilla / Universidad Nacional Autonoma de Mexico / Instituto Nacional de Antropologia e Historia Фото: Linda Rosa Manzanilla / Universidad Nacional Autonoma de Mexico / Instituto Nacional de Antropologia e Historia
Фото: Linda Rosa Manzanilla / Universidad Nacional Autonoma de Mexico / Instituto Nacional de Antropologia e Historia

В Мексике специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) на основе недавних находок в древнем городе Теотиуакане сумели воссоздать строение главного дворца. Они также нашли причину, по которой этот город на многие века был оставлен его жителями.

Краткое сообщение об открытии размещено на сайте INAH. Исследование провела междисциплинарная команда, которую возглавила археолог Линда Роза Манзанилла.

Ученые изучили дворец, получивший условное обозначение Xalla. Это была элитная резиденция, которой, вероятно, пользовались правители доацтекского периода. Дворец располагался в центре Теотиуакана - одного из крупнейших древних городов Мезоамерики, который в свою эпоху входил в шестерку крупнейших мегаполисов мира.

Фото: Prof. James Osborne / Oriental Institute
В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука

Считается, что он был основан в III веке до нашей эры, а во II веке нашей эры его население достигало 125 тысяч человек. В текстах майя классического периода этот город называется Puh (заросли камыша). В середине VII века он был полностью покинут населением.

Популярная теория гласит, что причиной этого стало народное восстание, в результате которого город был сожжен. Лишь несколько веков спустя его возродили ацтеки, которые нашли в джунглях руины некогда могущественного мегаполиса. Кстати, они и дали ему название Теотиуакан - город богов.

В новом исследовании утверждается, что Xalla - это дворцовый ансамбль, предположительный "штаб власти". В нем проживали как минимум два из четырех правителей. Дело в том, что в древности город был разделен на четыре района, и в каждом из них был свой правитель.

Датирование обгоревших деревянных полов и балок показало, что дворец существовал вплоть до середины VII века, то есть до того самого народного восстания, которое привело к краху Теотиуакана. Тем самым получено новое доказательство, что эти события действительно являются историческими. Кроме того, это, по сути, первые археологические свидетельства пожара, уничтожившего город и вынудившего население покинуть его.

Раскопки показали, что дворец Xalla играл очень важную политическую роль. О его значимости говорит тот факт, что рядом с ним располагались две пирамиды. В то же время дворец был изолирован от знаменитой Дороги мертвых и улиц, по которым проходило повседневное движение. Ученые считают это признаком эксклюзивности.

Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
Великую дорогу майя признали инженерным чудом

Находки археологов также доказывают, что во дворце имелась стража, которая несла охрану круглосуточно. Внутренние помещения хранят элементы роскоши. Это также говорит о том, что дворцом владела элита. Внутри были найдены четыре больших "кабинета для проведения совещаний", площадь и алтарь.

Кроме того, специальные помещения во дворце были отведены для различных мастеров. По мнению ученых, здесь работали ремесленники, в том числе художники, плотники, писари и другие. Вероятно, они обслуживали только тех, кто проживал во дворце.

При раскопках этого сооружения были обнаружены многочисленные артефакты, в том числе письмена, статуэтки и украшения из раковин моллюсков. Также было обнаружено 37 кг слюды - вулканического стекла. Этот минерал высоко ценился элитой Теотиуакана. Кстати, в этом регионе слюды не было, ее привозили из другого мощного города - Монте-Альбана.

Найдены новые сведения о захоронении "потерянной царицы Египта"
В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Кремль подтвердил встречу Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи