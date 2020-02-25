Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан

В Мексике специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) на основе недавних находок в древнем городе Теотиуакане сумели воссоздать строение главного дворца. Они также нашли причину, по которой этот город на многие века был оставлен его жителями.

Краткое сообщение об открытии размещено на сайте INAH. Исследование провела междисциплинарная команда, которую возглавила археолог Линда Роза Манзанилла.

Ученые изучили дворец, получивший условное обозначение Xalla. Это была элитная резиденция, которой, вероятно, пользовались правители доацтекского периода. Дворец располагался в центре Теотиуакана - одного из крупнейших древних городов Мезоамерики, который в свою эпоху входил в шестерку крупнейших мегаполисов мира.

Считается, что он был основан в III веке до нашей эры, а во II веке нашей эры его население достигало 125 тысяч человек. В текстах майя классического периода этот город называется Puh (заросли камыша). В середине VII века он был полностью покинут населением.

Популярная теория гласит, что причиной этого стало народное восстание, в результате которого город был сожжен. Лишь несколько веков спустя его возродили ацтеки, которые нашли в джунглях руины некогда могущественного мегаполиса. Кстати, они и дали ему название Теотиуакан - город богов.

В новом исследовании утверждается, что Xalla - это дворцовый ансамбль, предположительный "штаб власти". В нем проживали как минимум два из четырех правителей. Дело в том, что в древности город был разделен на четыре района, и в каждом из них был свой правитель.

Датирование обгоревших деревянных полов и балок показало, что дворец существовал вплоть до середины VII века, то есть до того самого народного восстания, которое привело к краху Теотиуакана. Тем самым получено новое доказательство, что эти события действительно являются историческими. Кроме того, это, по сути, первые археологические свидетельства пожара, уничтожившего город и вынудившего население покинуть его.

Раскопки показали, что дворец Xalla играл очень важную политическую роль. О его значимости говорит тот факт, что рядом с ним располагались две пирамиды. В то же время дворец был изолирован от знаменитой Дороги мертвых и улиц, по которым проходило повседневное движение. Ученые считают это признаком эксклюзивности.

Находки археологов также доказывают, что во дворце имелась стража, которая несла охрану круглосуточно. Внутренние помещения хранят элементы роскоши. Это также говорит о том, что дворцом владела элита. Внутри были найдены четыре больших "кабинета для проведения совещаний", площадь и алтарь.

Кроме того, специальные помещения во дворце были отведены для различных мастеров. По мнению ученых, здесь работали ремесленники, в том числе художники, плотники, писари и другие. Вероятно, они обслуживали только тех, кто проживал во дворце.

При раскопках этого сооружения были обнаружены многочисленные артефакты, в том числе письмена, статуэтки и украшения из раковин моллюсков. Также было обнаружено 37 кг слюды - вулканического стекла. Этот минерал высоко ценился элитой Теотиуакана. Кстати, в этом регионе слюды не было, ее привозили из другого мощного города - Монте-Альбана.