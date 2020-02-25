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Текст:   Татьяна Замахина 
11:29 25.02.2020

Гражданам могут дать право продавать залоговое имущество по выгодной цене

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия даст гражданам возможность самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Документ внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока что гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. Как объяснила депутат, на практике оно реализуется по низкой цене. Более того, человек вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев - еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), а также работу оценщика. А ведь гражданин оказался в и без того трудной жизненной ситуации.

Фото: Andrii Yalanskyi/ iStock
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Необходимо сформировать понятную правовую процедуру, уверена парламентарий.

Гражданин, который намерен, отказаться от исполнения обязательств по договору, обратится с заявлением в банк. Тот даст разрешение в течение полугода самостоятельно реализовать имущество.

Согласно законопроекту, устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга гражданина.

Это "дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя", пояснила Ирина Яровая.

- Если в течение полугода он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку, - подчеркнула она. - Но самое главное - создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку, реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты.

Нововведения защитят интересы человека, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях, считает она.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в целях обеспечения гарантий граждан и баланса интересов кредитных организаций и заемщиков.

Законопроект уже поддержан Федеральной службой судебных приставов, Центробанком и думской фракцией "Единая Россия", отметила депутат.

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