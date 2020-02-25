США поставят Индии военные вертолеты и технику на 3 миллиарда долларов

Индия приобретет у США военную технику. Сумма сделки - три миллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе визита американского лидера Дональда Трампа в Индию. Глава Белого дома заявил, что партнеры получат самое лучшее и современное оружие.

"Мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество. Я с радостью хочу объявить, что наши представители подпишут контракты на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Индия купит у США 6 ударных вертолетов AH-64E Apache и 24 вертолета морского базирования MH-60R Seahawk, а также ракеты к ним.