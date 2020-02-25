Великую дорогу майя признали инженерным чудом

Команда археологов и антропологов во главе с Трейси Ардрен из Университета Майами (США) впервые провела лидарное обследование загадочного 100-километрового каменного шоссе, которое было построено народом майя 1300 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Майами. Ученые впервые применили технологию лазерного сканирования местности для изучения одного из самых загадочных объектов майя.

Речь идет о "Великой белой дороге", обнаруженной в 1930-е годы. Она соединяла древние города Коба и Яксуна на полуострове Юкатан. Считается, что дорога была построена 13 веков назад. Протяженность этого "каменного шоссе" составляет 100 км. Это самая длинная дорога майя.

Город Коба был одним из самых могущественных в мире майя. По одной из версий, правительница этого города-государства приказала построить дорогу, чтобы вторгнуться в меньший по размерам город Яксуна и закрепиться там, дабы впоследствии противостоять набирающей силу империи Чичен-Ица.

До сих пор считалось, что эта дорога является идеально прямой. Однако новое исследование показало, что это не так. Оно помогло изучить те участки, которые скрыты густыми джунглями. Оказалось, что местами дорога, ширина которой составляет около восьми метров, поворачивает.

По мнению исследователей, дорога сворачивала к небольшим городам, которые располагались между Кобой и Яксуной. Вероятно, это было продиктовано политическими и стратегическими соображениями.

"Лидар помог нам изучить эту дорогу очень подробно, - говорит Ардрен. - Теперь мы знаем, что она не является прямой. Она была построена так, чтобы охватить различные поселения, что явно имело весьма любопытные геополитические последствия. Эта дорога соединяла не только Кобу и Яксуну, она связывала тысячи людей, которые жили в регионе между этими городами".

По ее словам, материал для строительства был выбран не случайно - дорога должна была ярко светиться даже в темноте. Ардрен также отметила, что эта дорога была таким же инженерным чудом, как и монументальные пирамиды, которые майя воздвигли на юге Мексики, в Гватемале, на севере Белиза и на западе Гондураса.

Она была проложена по весьма рельефной местности. Однако исследование доказало, что это "шоссе" было почти идеально ровным. Неровности под ней майя заполняли землей и огромными известняковыми валунами, причем эти "стены" были покрыты яркой белой штукатуркой.

Последнюю изготавливали путем сжигания известняка, после чего известь смешивали с водой. Ученые отмечают, что технология майя была похожа на технологию, которую в III веке до нашей эры использовали римляне.

"Это был своего рода маяк среди густой зелени кукурузных полей и фруктовых деревьев, - говорит Ардрен. - Джунглей, которые мы видим сегодня, в прошлом там не было, потому что майя очищали эти территории от зарослей. Они нуждались в древесине, чтобы строить дома. Теперь мы знаем, что этот район был густо заселен. Следовательно, людям нужно было много древесины. Кроме того, им нужны были дрова для изготовления штукатурки".

К слову, науке известны каменные гравюры, изображающие эту дорогу, по которой воины ведут пленных.