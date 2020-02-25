Новости

Здесь вам не Готэм: в Москве "бэтмобиль" отправили на штрафстоянку 15:00
В Сочи учительница требовала у школьников деньги на уборку класса 14:58
В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему 14:55
Обвиняемый в убийстве подростка в Челябинске оказался рецидивистом 14:50
В Египте в древней гробнице обнаружен "охранник мумий" 14:47
Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к тысяче человек 14:43
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России 14:42
Volkswagen показал фотографии нового Polo для России 14:41
Великую дорогу майя признали инженерным чудом 14:39
Пермские ученые изобрели способ читать эмоции покупателей 14:29
Стало известно, какие книги на досуге читала Екатерина II 14:25
В Дагестане из-за непогоды без света остались 81 тысяча человек 14:23
В Минске презентовали альбом о творчестве Казимира Малевича 14:20
Умелец за два года собрал "суперниву" 14:17
На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей 14:12
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак 14:09
В Дагестане загорелся крупный парфюмерный магазин 14:05
В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов" 14:03
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области 14:00
В центре Ростова рухнул балкон с людьми 14:00
Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука" 13:57
Найдены новые признаки сходства Марса и Земли 13:54
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова 13:52
К Крымскому мосту построят новую дорогу 13:47
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 14:39
Рубрика: Общество

Великую дорогу майя признали инженерным чудом

Текст: Денис Передельский
Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami
Фото: Traci Ardren and Dominique Meyer/University of Miami

Команда археологов и антропологов во главе с Трейси Ардрен из Университета Майами (США) впервые провела лидарное обследование загадочного 100-километрового каменного шоссе, которое было построено народом майя 1300 лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Майами. Ученые впервые применили технологию лазерного сканирования местности для изучения одного из самых загадочных объектов майя.

Речь идет о "Великой белой дороге", обнаруженной в 1930-е годы. Она соединяла древние города Коба и Яксуна на полуострове Юкатан. Считается, что дорога была построена 13 веков назад. Протяженность этого "каменного шоссе" составляет 100 км. Это самая длинная дорога майя.

Фото: Qing Tang, Ke Pang, Xunlai Yuan & Shuhai Xiao / Nature
В Китае найдена водоросль возрастом в миллиард лет

Город Коба был одним из самых могущественных в мире майя. По одной из версий, правительница этого города-государства приказала построить дорогу, чтобы вторгнуться в меньший по размерам город Яксуна и закрепиться там, дабы впоследствии противостоять набирающей силу империи Чичен-Ица.

До сих пор считалось, что эта дорога является идеально прямой. Однако новое исследование показало, что это не так. Оно помогло изучить те участки, которые скрыты густыми джунглями. Оказалось, что местами дорога, ширина которой составляет около восьми метров, поворачивает.

По мнению исследователей, дорога сворачивала к небольшим городам, которые располагались между Кобой и Яксуной. Вероятно, это было продиктовано политическими и стратегическими соображениями.

"Лидар помог нам изучить эту дорогу очень подробно, - говорит Ардрен. - Теперь мы знаем, что она не является прямой. Она была построена так, чтобы охватить различные поселения, что явно имело весьма любопытные геополитические последствия. Эта дорога соединяла не только Кобу и Яксуну, она связывала тысячи людей, которые жили в регионе между этими городами".

По ее словам, материал для строительства был выбран не случайно - дорога должна была ярко светиться даже в темноте. Ардрен также отметила, что эта дорога была таким же инженерным чудом, как и монументальные пирамиды, которые майя воздвигли на юге Мексики, в Гватемале, на севере Белиза и на западе Гондураса.

Она была проложена по весьма рельефной местности. Однако исследование доказало, что это "шоссе" было почти идеально ровным. Неровности под ней майя заполняли землей и огромными известняковыми валунами, причем эти "стены" были покрыты яркой белой штукатуркой.

Фото: Вести Севастополь/youtube
В центре Севастополя нашли подземный бункер

Последнюю изготавливали путем сжигания известняка, после чего известь смешивали с водой. Ученые отмечают, что технология майя была похожа на технологию, которую в III веке до нашей эры использовали римляне.

"Это был своего рода маяк среди густой зелени кукурузных полей и фруктовых деревьев, - говорит Ардрен. - Джунглей, которые мы видим сегодня, в прошлом там не было, потому что майя очищали эти территории от зарослей. Они нуждались в древесине, чтобы строить дома. Теперь мы знаем, что этот район был густо заселен. Следовательно, людям нужно было много древесины. Кроме того, им нужны были дрова для изготовления штукатурки".

К слову, науке известны каменные гравюры, изображающие эту дорогу, по которой воины ведут пленных.

Найдены роскошные 1500-летние гробницы эпохи Меровингов
Найдены новые сведения о захоронении "потерянной царицы Египта"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи