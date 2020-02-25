На прошлой неделе состоялось очередное заседание Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан.

Прежде всего мы обсудили проблемы, связанные с государственной закупкой лекарств. Напомню, что в прошлом году конкурсы по закупкам лекарственных средств в некоторых регионах срывались, и в результате летом наблюдались перебои с медицинскими препаратами: например, вакцины от столбняка не хватало даже в Москве. Поскольку одна из причин возникновения этой проблемы - занижение начальной цены контракта при проведении закупок, мы рекомендовали Федеральной антимонопольной службе принять меры по совершенствованию порядка ценообразования в данной сфере. Также в ближайшее время мы намерены установить особые требования к поставщикам лекарств и расширить круг организаций, которые вправе заключать контракт в случае, если победитель торгов отклонен. На наш взгляд, это будет способствовать повышению эффективности в сфере закупок лекарственных средств.

Второй важный вопрос, который обсуждался на заседании, - маркировка лекарств. Первоначально планировалось, что она станет обязательной с 1 января 2020 года. Но в конце прошлого года мы приняли поправку, согласно которой санкции за нарушение закона о маркировке начнут применяться с 1 июля.

Как показала практика, это было сделано абсолютно правильно, потому что пока в электронной системе мониторинга движения лекарственных препаратов иногда происходят сбои, и если бы с 1 января маркировка стала обязательной, могли бы возникнуть серьезные социальные проблемы. Наличие переходного периода дает нам возможность безболезненно устранить существующие недоработки.

В конце весны или начале лета состоится отдельное заседание рабочей группы, полностью посвященное готовности к внедрению маркировки. Особое внимание мы уделим дешевым лекарствам, которые производятся на линиях с высокой скоростью и имеют недорогую упаковку. При нанесении на них маркировки объем брака оказывается довольно высок, и это может отразиться на цене продукции, если средство не внесено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. А если лекарство входит в перечень ЖНВЛП и его цена уже ограничена, выпуск препарата может стать нерентабельным, и производитель снимет его с производства. В связи с этим мы попросили правительство подготовить предложения по сдерживанию роста цен на дешевые лекарства и по предотвращению их исчезновения с рынка.

Третья тема прошедшего заседания - лечение спинальной мышечной атрофии. До недавнего времени это редкое генетическое заболевание считалось неизлечимым. Сейчас появились лекарственные препараты, которые дают положительный эффект, но стоят очень дорого: десятки миллионов рублей. Министерство здравоохранения при участии Комитета Госдумы по охране здоровья уже ведет переговоры с производителями этих лекарств по существенному снижению цен на них.

Мы надеемся, что в скором времени данные препараты войдут в список ЖНВЛП и граждане смогут получать их через фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, мы считаем, что нужно включить спинальную мышечную атрофию в перечень орфанных заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета, и создать регистр людей, страдающих такой атрофией.

Наконец, до конца весенней сессии мы планируем провести заседание рабочей группы, посвященное порядку формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и обсудить повышение прозрачности в этой сфере.