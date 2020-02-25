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25.02.2020 12:29
Рубрика: В мире

Из-за коронавируса Южная Корея отменяет спортивные состязания и матчи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Вспышка коронавируса COVID-19 серьезно повлияла на самые различные аспекты жизни Южной Кореи, коснувшись также и спорта. Представители различных федераций страны заявили об отмене или переносе многих спортивных состязаний, включая международные. Впервые в истории отложено начало сезона профессиональной футбольной лиги Республики Корея.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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Разговоры о том, что наверное что-то придется делать со спортивными состязаниями, где обычно происходит большое скопление народа, пошли в Южной Корее несколько дней назад. Сегодня одно за другим посыпались решения, которые призваны сократить опасность распространения инфекции из-за разного рода спортивных состязаний.

Если говорить про международные состязания, то сразу следует отметить перенос Чемпионата мира по настольному теннису, который должен был пройти с 22 по 29 марта южнокорейском Пусане. Он перенесен пока на три месяца и согласно новому плану должен состояться там же 21-28 июня. Мэр Пусана О Го Дон в ходе пресс-конференции сегодня заявил о решении, отметив, что оно было принято на основе соответствующих рекомендаций международных спортивных структур, а также правительства и врачей Южной Кореи.

Та же судьба коснулась 1-го Чемпионата Восточной Азии по тяжелой атлетике, который должен был начаться в Южной Корее 26 февраля. Первоначально планировалось сократить его длительность, но в итоге из-за обострения ситуации с COVID-19 решено отложить состязание на неопределенный срок.

Как признают в Федерации конькобежцев Кореи, высока вероятность, что примерно то же самое произойдет и с Чемпионатом мира по шорт-треку, который запланирован на 13-15 марта в Сеуле. Корейские функционеры уже уведомили Международный союз конькобежцев о ситуации с коронавирусом в Южной Корее и ждут теперь рекомендаций, которым скорее всего последуют уже совсем скоро. Все идет к тому, что ЧМ будет отложен или перенесен в другую страну.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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В такой же степени страдает и график чисто корейских состязаний. Сегодня представители Корейской профессиональной футбольной лиги заявили о переносе открытия очередного сезона, который должен был стартовать в эту субботу 29 февраля. Это первый случай в истории южнокорейского футбола, когда открытие сезона отложено.

Перенесен на неопределенный пока срок Чемпионат Республики Корея по скоростному бегу на коньках, который должен был пройти 27-28 февраля.

По поводу уже проходящих соревнований и матчей также приняты решения, которые неизбежно скажутся на зрелищности, но являются, пожалуй, необходимой в данных условиях мерой. Федерации баскетбола и волейбола Кореи теперь проводят матчи чемпионата страны без участия зрителей. Соответствующее решение уже вступило в силу. Также поступило и руководство корейских футбольных клубов FC Seoul и Ulsan Hyundai FC, чьи команды участвуют в Лиге чемпионов Азиатской Конфедерации Футбола. Домашние матчи корейские команды проведут, но при пустых трибунах.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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