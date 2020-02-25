Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий на день работников старше 40 лет для прохождения диспансеризации.

В настоящее время работников за пять лет до наступления пенсионного возраста и пенсионеров освобождают от работы на два рабочих дня один раз в год. Другим работникам гарантировано освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года.

Правительство в новой инициативе предложило расширить возможности для диспансеризации. И гарантировать работникам в возрасте 40 лет и старше освобождение от работы на один день раз в год.

При этом предусмотрено сохранение за ними места работы и среднего заработка.

Такие работники будут обязаны подтверждать прохождение диспансеризации справкой медицинской организации - в случаях, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Законопроект направлен на увеличение продолжительности активной трудовой жизни и повышение качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях.