Новости

В Сочи двух детей унесло в Черное море 21:53
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 21:51
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 20:57
В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод 20:55
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод 20:31
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок 20:25
На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста 20:19
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена 20:02
Министр обороны Болгарии возмутился действиями силовых структур республики 19:38
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве 19:31
Олимпийская чемпионка Сотникова выписана из больницы 19:24
СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса 19:08
В Крыму арестованные за браконьерство украинцы вышли на свободу 18:50
В Москве начались работы по кронированию деревьев 18:42
Мозер о паре Тарасова-Морозов: Хочу помогать им, но не тренировать 18:39
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии 18:35
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог 18:30
На "КамАЗе" могут сократить рабочую неделю из-за коронавируса 18:26
В Судане раскопали город из легенд 18:20
Химики доказали, что безвредного пластика не существует 18:17
Спасатели сняли мужчину с парапета Большого Москворецкого моста 18:15
В Каталонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 18:04
В Подмосковье назвали число семей, живущих на 5 тысяч рублей в месяц 18:04
ВОЗ выявила не связанные с Китаем очаги заражения коронавирусом в мире 18:02
Ford сделает Bronco более "ковбойским", чем Jeep Wrangler 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 21:51
Рубрика: Власть

Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий на день работников старше 40 лет для прохождения диспансеризации.

Фото: iStock
КС РФ уточнил порядок приема граждан на муниципальную службу

В настоящее время работников за пять лет до наступления пенсионного возраста и пенсионеров освобождают от работы на два рабочих дня один раз в год. Другим работникам гарантировано освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года.

Правительство в новой инициативе предложило расширить возможности для диспансеризации. И гарантировать работникам в возрасте 40 лет и старше освобождение от работы на один день раз в год.

Фото: Pixabay
Дети-сироты смогут получить 1,5 млн рублей на покупку жилья

При этом предусмотрено сохранение за ними места работы и среднего заработка.

Такие работники будут обязаны подтверждать прохождение диспансеризации справкой медицинской организации - в случаях, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Законопроект направлен на увеличение продолжительности активной трудовой жизни и повышение качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях.

Власть Право Трудовое право Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Трудовое законодательство

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
ЦБ отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве
Умер экс-глава Египта Хосни Мубарак
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным