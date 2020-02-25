Как коронавирус уничтожает экономику Японии

Инфекция отразилась на графике международных контактов представителей японских властей с зарубежными партнерами. Как отмечают журналисты, на неопределенный срок пришлось отложить планировавшийся на апрель визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. Источники "РГ" отмечают, что Си Цзиньпин может посетить Токио в период открытия Олимпиады в конце июля.

С каждым днем появляется все больше сомнений относительно возможности спокойного проведения спортивных состязаний в Токио. Уже существенно сокращен состав участников ежегодного Токийского марафона. В состязании не попробуют свои силы бегуны-любители.

Даже праздничные мероприятия по случаю юбилея недавно вступившего на престол императора Нарухито оказались скомканными из-за инфекции. Японскому монарху 23 февраля исполнилось 60 лет. В свой первый день рождения в новом качестве он так и не смог с балкона поприветствовать простых граждан, десятки тысяч которых ежегодно собираются перед дворцом своего императора и с криками "банзай" желают ему здравствовать многие годы. Организаторы решили не рисковать людьми и отменили мероприятие.

С прилавков исчезли все медицинские маски. С утра в Токио перед некоторыми аптеками собираются длинные очереди. Люди надеются на завоз очередной партии товара. Отдельным счастливчикам удается заполучить "оберег от коронавируса". Дефицит заставил людей креативить. В соцсетях стали появляться ролики, на которых японцы делятся советами по изготовлению масок из подручных средств. В ход идут кофейные фильтры и эластичные бинты. Впрочем, на улицах пока не видно людей в столь диковинных нарядах.

В городе Кобе на острове Хонсю полицейские расследуют обстоятельства кражи крупной партии лицевых масок в одном из местных госпиталей. Злоумышленники утащили шесть тысяч изделий. В интернет-магазинах этот товар по завышенным ценам расходится как горячие пирожки.

На днях первый японский отель из префектуры Айти сообщил о банкротстве. Одной из причин разорения гостиницы стала массовая отмена брони китайскими туристами. По некоторым прогнозам, к концу марта число гостей из КНР, которые планировали, но не поедут в Японию, составит около 400 тысяч человек. По некоторым оценкам, только в январе - марте Япония потеряет около 1,29 миллиарда долларов США из-за оттока туристов.