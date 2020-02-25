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25.02.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Капитанская точка

Сборная России во главе с Виталием Фридзоном одержала победу в очередном матче отбора на Евробаскет-2021
Текст: Илья Соболев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Сборная в Перми одолела Северную Македонию со счетом 77:67 во втором матче квалификации к чемпионату Европы-2021 по баскетболу.
Капитан сборной России Виталий Фридзон с 23 очками стал самым результативным игроком матча. Фото: FIBA Капитан сборной России Виталий Фридзон с 23 очками стал самым результативным игроком матча. Фото: FIBA
Капитан сборной России Виталий Фридзон с 23 очками стал самым результативным игроком матча. Фото: FIBA

Напомним, важной особенностью отбора к Евробаскету, впрочем, как и к прошедшему чемпионату мира, является тот факт, что многие сборные не могут рассчитывать на своих лидеров, которые в те же дни играют за свои клубы в Евролиге. Отсюда огромное количество совершенно поразительных на первый взгляд результатов. Разве можно представить в обычной жизни, чтобы действующий чемпион Европы сборная Словении уступала Венгрии (75:77), а вице-чемпион Сербия у себя проигрывала Грузии (90:94). Или чтобы Турция дома катастрофически не могла справиться с Нидерландами (65:72), Бельгия громила Литву (86:65), а новоиспеченный чемпион мира Испания так же на своем паркете не могла ничего поделать с поляками (69:80)?

Фото: Федерация хоккея Беларуси/ hockey.by
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Поражение сборной России, вынужденной обходиться без баскетболистов ЦСКА, "Химок" и "Зенита", от сборной Италии (64:83), составленной из малоизвестных широкому кругу игроков, - из той же оперы. Как и непростая победа над Северной Македонией, у которой с тех времен, когда балканцы уступили нашим в матче за "бронзу" Евробаскета-2021, осталось всего три игрока.

Пусть даже без лучших игроков, сборные должны играть перед своими трибунами. Статистика это подтверждает. По итогам первых 16 игр квалификации Евробаскета-2021 средняя посещаемость составила около 5500 человек при 80-процентной заполняемости арен. На некоторых матчах вообще творилось какое-то сумасшествие. Так, за матчем Польша - Израиль вживую наблюдали 11 тысяч человек, а встречу Латвии с Боснией и Герцеговиной воочию увидели 10 тысяч болельщиков.

Матч наших с македонцами, к слову, тоже укладывается в эту канву. Все-таки Пермь - беспроигрышный вариант, когда сборная России особенно нуждается в поддержке. Ровно год назад команда Базаревича играла в здешнем семитысячном "Молоте" решающий матч за выход на чемпионат мира с финнами и под рев аншлаговых трибун добилась нужного результата. Встреча с македонцами, конечно, не несла такой смысловой нагрузки, но по-своему тоже была важна. Уступить во втором матче кряду в отборе к Евробаскету-2021 было бы совсем негоже.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Поединок в итоге получился непростым, даже несмотря на то, что непосредственно перед игрой Базаревич получил подкрепление в лице центрового ЦСКА Джоэля Боломбоя и форварда "Зенита" Владислава Трушкина. Наши несколько раз, как казалось, ломали соперника, но македонцы снова и снова находили силы на камбек. Психологически самым сложным оказался момент, когда при отрыве в 13 очков Дмитрий Кулагин смазал два из трех штрафных, а македонцы в ответ почти достали наших. По признанию Базаревича, в этот момент помогли трибуны. Ну и совершенно феерический матч провел капитан российской сборной Виталий Фридзон, с 23 очками ставший самым результативным игроком в составах обеих команд. Как сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, похоже, 34-летний Фридзон переживает уже четвертую по счету молодость.

- Может, я просто обнулился, - парировал баскетболист. - Что вы меня списываете? На самом деле, очень серьезно готовились к матчу, понимали, что нужно сделать выводы после поражения с Италией. То, что выиграли у македонцев 10 очков, - хороший результат. Поначалу у нас, как всегда, не получалось. В перерыве поговорили с тренером и сыграли очень здорово. Отзащищались с эмоциями. И порадовали болельщиков, которых не могли подвести.

Тем временем, в нашей группе едва не состоялась еще одна сенсация. Эстонцы долгое время на равных боролись с Италией, но не сдюжили в самой концовке - 81:87. Таким образом, в нашей группе под литерой "В" сборная делит второе место с Эстонией. А македонцы, потерпевшие два поражения, занимают второе место. Следующие матчи отбора к Евробаскету-2021 пройдут уже в ноябре.

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