Три выходных дня ожидают россиян в марте, напомнил Роструд.

С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. Так как 8 марта в этом году, как и прошедший День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходным будет и 9 марта. Рабочая неделя продлится 4 дня - с 10 по 13 марта. Следующие длинные выходные - майские: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В Роструде обращают внимание, что 6 марта не будет укороченным рабочим днем, так как он не считается предпраздничным. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.

Если работодатель принял решение в предпраздничный день дать работникам дополнительный выходной (такая практика набирает популярность), он обязан этот день оплатить.

"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - подчеркивают в Роструде.