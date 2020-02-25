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25.02.2020 21:01
Рубрика: Экономика

Жилье с прицепом

Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Получить квартиру в наследство - мечта очень многих. Однако бывает, что люди отказываются от такой желанной недвижимости. Бояться есть чего: вместе с квартирой легко получить ипотеку, долги и квартирантов, которых невозможно выселить.
Вместе с квартирой легко получить ипотеку, долги и "невыселяемых" квартирантов. Фото: Марина Волосевич Вместе с квартирой легко получить ипотеку, долги и "невыселяемых" квартирантов. Фото: Марина Волосевич
Вместе с квартирой легко получить ипотеку, долги и "невыселяемых" квартирантов. Фото: Марина Волосевич

Долги принимаете?

Основная проблема при наследовании недвижимости - долги за приобретаемое жилье. "Бывает, что наследники получают квартиру или дом с задолженностью по оплате коммунальных услуг, поскольку к личности наследодателя она не относится", - поясняет автор Павел Кондратьев, юрист Enforce Law Company. Погашать долги придется всем родственникам, получившим доли в квартире. Причем как по долгам, возникшим при жизни наследодателя, так и в период до принятия наследства.

Основная проблема - долги за наследуемое жилье

Есть нюанс, который поможет наследникам сэкономить: исковая давность по задолженности за коммунальные услуги не зависит от даты регистрации права собственности. А значит, закон позволяет добиться списания долгов за пределами трехлетнего срока. Просто не платить не получится, необходимо решение суда.

В последнее время суды стали принимать решения в пользу собственников и отказывать во взыскании долгов, которым больше трех лет. Так что ссылка на пропуск срока исковой давности - эффективный способ сократить объем долгов.

Проценты накапали

Особенно сложные споры с наследниками возникают, если квартира приобретена в ипотеку, которая не погашена. Хотя банки и страхуют риски, связанные со смертью должника, этот факт редко признают страховым случаем, и долги ложатся на наследников. Причем исключений нет ни для инвалидов, ни для несовершеннолетних (Апелляционное определение Омского областного суда от 05.05.2016 по делу N33-3814/2016). "Жилое помещение и долги по ипотеке распределяются между всеми наследниками. И каждый отвечает по обязательствам в пределах стоимости перешедшего к ним имущества", - говорит Кондратьев. Если наследники не исполняют свои обязательства, банк может забрать жилье.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Проценты по ипотечному кредиту начисляются все время, перерыва не делается на срок, который необходим на принятие наследства. Чтобы не приобрести долг за те полгода, которые необходимы для перехода прав на квартиру новым собственникам, наследники могут вносить периодические платежи ежемесячно до обращения к нотариусу. Также возможно обратиться в банк и заключить кредитный договор на новых условиях, то есть реструктуризировать долг.

Банки могут намеренно затягивать предъявление требований по кредиту, чтобы нарастить задолженность наследников, но последнее время суды признают подобные случаи нарушением и отказывают банкам в требованиях взыскать с наследников штрафы за просрочку.

Совместное, значит, мое

Споры, при которых один наследник имеет приоритет, всегда наиболее сложные. Все имущество, приобретенное в браке, попадает в режим совместной собственности, если не было брачного договора. И не важно, кто являлся титульным собственником. В случае гибели нетитульного собственника его супруг может не включать квартиру в наследственную массу и не делить ее даже со своими несовершеннолетними детьми.

"Например, квартира была приобретена на имя мужа. После гибели жены ее детям для оформления своих прав на объект необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Однако, если муж против выдела супружеской доли, то вопрос придется решать только в судебном порядке. Более того, данный момент может быть отягощен несовершеннолетием детей - ведь в таком случае муж является их законным представителем", - объясняет Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet.

Один в доме хозяин

Существуют ситуации, при которых наследники имеют право на свою долю недвижимости, но они не смогут совместно пользоваться жильем. И поэтому в получении наследства им будет отказано. Это происходит в тех случаях, когда долевая собственность может нарушать права наследника, который ранее, до открытия наследства, жил в помещении и пользовался им. В особенности если реальный раздел жилья невозможен. Есть прецеденты, когда недвижимость признавалась судом неделимой.

3 года - таков срок исковой давности по долгам за коммунальные услуги

Наследник, постоянно пользовавшийся такой недвижимостью, получает при разделе наследства преимущественное право на ее получение перед другими претендентами, поясняет Кира Корума, партнер, адвокат АК "Аснис и партнеры". Чтобы доказать неделимость жилья, необходимо экспертное заключение.

Прошу на выход

Бывает, наследство уже оформлено, а пользоваться им невозможно - недвижимость занята жильцами, которых невозможно выселить. Чаще всего это иждивенцы, которые жили за счет усопшего, и несовершеннолетние дети. Причем такой квартирант может даже не быть родственником наследодателя, выселение это не упростит. Факт прописки не имеет значения.

Фото: Сергей Шахиджанян / "Комсомольская правда"
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Можно решить дело миром или через суд. В последнем случае принудительное выселение ложится на судебного пристава.

Иждивенцы могут не согласиться освободить жилплощадь. Если наследство еще не оформлено, такой человек может заявить на него долю у нотариуса. Но нотариусы, как правило, отправляют таких заявителей в суд. Если основной наследник квартиры уже оформил право собственности, иждивенец может через суд потребовать предоставить ему право на проживание в помещении.

Особая категория - несовершеннолетние. Выселить их сложно даже через суд. В процессе будут участвовать представители опеки, чтобы проследить, что права ребенка не были ущемлены и ему есть где жить.

Как правило, дети выписываются вместе с родителем, из-за которого получили право на проживание. Если родителя принудительно выселяют через суд, ребенок уходит с ним.

Основанием для выселения является и то, что человек не появлялся в квартире и не платил коммунальные платежи.

Даром не надо

Если правопреемник не заинтересован в принятии наследства, он может просто отказаться. К примеру, в деревнях или маленьких городках многие наследники отказываются от недвижимости, так как стоит она дешево, а содержать ее дорого. Льготы по "коммуналке" и налогам, которыми пользовались их родители, уже не действуют.

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