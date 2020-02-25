Кириенко запустил конкурс "Лидеры России. Политика"

В России появился новый проект, направленный на подготовку политических лидеров. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что конкурс будет запущен как отдельное направление уже существующего проекта "Лидеры России".

"Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", - заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции, посвященной старту нового конкурса.

Организаторы проекта отмечают, что в первую очередь он предназначен для тех, кто в дальнейшем хотел бы реализовать себя в представительных и законодательных органах власти РФ.

"Основное отличие нового конкурса "Лидеры России. Политика" от проекта "Лидеры России" в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Заявки для участия в конкурсе можно будет подавать уже с сегодняшнего дня. Регистрация продлится до 16 марта. В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. А в апреле-мае пройдут очные полуфиналы, которые завершатся финалом.

В ходе конкурса будут оцениваться такие компетенции участников как служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление, публичные коммуникации.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в программе развития общественно-политических лидеров, которая реализуется Мастерской управления "Сенеж" совместно с ВШГУ.