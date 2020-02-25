Крашенинников: Ответственность за отчуждение территорий РФ пропишут в УК и КоАП

После внесения в Конституцию запрета на отчуждение российских территорий соответствующие поправки внесут в уголовный и административный кодексы, сообщил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон Павел Крашенинников.

Он пояснил, что в случае вступления в силу новой редакции Конституции любые действия, направленные на отчуждение территорий РФ, запрещены. "Соответственно, у нас будут кроме этой поправки соответствующие положения в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях", - сказал депутат.

Крашенинников подчеркнул, что идею неотчуждаемости территорий поддерживают и в рабочей группе, и в обществе, о чем свидетельствуют данные соцопросов. "Рабочая группа сама высказала на встрече с президентом эту идею, и, конечно, она у нас уже записана, есть текстуально", - сказал он.

Соответствующая поправка будет внесена в статью 67 Основного Закона. Как рассказал в ходе заседания рабочей группы декан юридического факультета СПГУ Сергей Белов, в ней будет прописано, что "Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы, и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям".