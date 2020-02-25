Крашенинников: Поправки в преамбулу Конституции не обсуждаются

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пока не рассматривает изменения в преамбулу документа, сообщил журналистам сопредседатель группы Павел Крашенинников.

"На данный момент мы преамбулу не трогаем - считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись", - сказал он.

Сейчас, по словам Крашенинникова, группа сосредоточена на нормах права, "которые будут иметь последствия непосредственно для конкретных граждан либо опосредованно через федеральные законы, которые будут приниматься в соответствии с Конституцией".

Во вторник члены рабочей группы провели очередное заседание, на котором обсудили поправки в главы 3 и 8 Конституции РФ, посвященные соответственно вопросам федерального устройства и местного самоуправления.