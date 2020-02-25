Крашенинников: В среду рабочая группа по Конституции встретится с Путиным

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ в среду, 26 февраля, рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сопредседатель группы Павел Крашенинников.

"С точки зрения подготовки текста мы готовимся к завтрашней встрече с президентом Российской Федерации. Надеемся, что она пройдет", - сказал он во вторник в ходе очередного заседания рабочей группы.

"Будем обсуждать тексты, поправки уже нами наработанные", - уточнил Крашениннников.

Во вторник рабочая группа собралась на свое двенадцатое заседание. В ходе него обсуждаются возможные поправки в Основной Закон, касающиеся главы 3 "Федеративное устройство" и главы 8 "Местное самоуправление".